최선희 북한 외무상, 러시아서 푸틴과 회동

[헤럴드경제=김현일 기자] 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 27일(현지시간) 브리핑에서 “푸틴 대통령은 오늘 크렘린궁에서 최선희 북한 외무상을 접견한다”며 “최 외무상은 현재 모스크바를 방문해 (세르게이) 라브로프 장관과 회담하고 있다”고 말했다.

푸틴 대통령과 최 외무상은 지난해 11월4일에도 크렘린궁에서 만났다. 최 외무상이 이번에 푸틴 대통령을 만나 도널ㄷ 트럼프 미국 대통령의 북미 정상회담 언급에 대한 북한의 입장을 전달하고 의견을 들을 가능성이 제기된다.

아시아 순방 중인 트럼프 대통령은 이날 전용기에서 취재진에 “그(김정은)가 만나고 싶어 한다면 만나고 싶다”며 “그가 만나고 싶어 하면 나는 한국에 있을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 오는 29∼30일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 계기로 한국을 방문한다. 같은 시기 최 외무상도 해외 일정을 소화하고 있어 북미 회담이 이뤄질 가능성이 작아졌다는 해석도 나온다.

최 외무상이 김정은 북한 국무위원장의 러시아 방문 시기를 논의할지도 주목된다. 푸틴 대통령은 지난해 6월 평양에서 북러 정상회담을 한 뒤 김 위원장에게 모스크바 방문을 초대했다. 지난 9월 중국에서 다시 만나 러시아 답방을 제안했다.

러시아 외무부가 공개한 영상에 따르면 이날 최 외무상은 라브로프 장관과 회담을 시작하면서 지난 9월3일 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식을 계기로 북러 정상이 만나 회담한 것이 “조로(북한과 러시아) 사이 포괄적 전략적 동반자 관계를 보다 새로운 높은 관계로 도약시킨 일”이라고 평가했다.

이어 “국가 주권과 영토 안보, 국제적 정의를 수호하는 러시아 지도부의 정책을 변함없이 지지하고 조약을 성실히 이행한다는 것이 북한의 대외정책적 입장”이라고 강조했다.

전날 모스크바에 도착한 최 외무상은 오는 28∼29일 벨라루스에서 열리는 유라시아 안보 회의 참석과 관련해 라브로프 장관의 초청으로 러시아를 방문하게 됐다며 감사를 표했다.

이에 라브로프 장관은 “지난 3개월 반 사이에 러시아와 북한의 관계는 2024년 6월 평양 정상회담에서 체결된 기본 합의를 발전시키는 강한 추동력을 받았다”고 말했다.

라브로프 장관은 이번 회담에서 북러 상호 관계와 국제 정세 등을 논의하고 유엔 등 국제기구에서 함께 취할 조치에 대해 의견을 나누겠다고 설명했다.