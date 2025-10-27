경북 최초 ‘내 집앞 맞춤수거 서비스’로 주민 만족도 상승

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 환경부가 주최한 ‘2025년 폐가전제품 무상방문 수거 우수 지자체 경진대회’에서 환경부 장관상 금상을 수상하며 전국적인 주목을 받았다.

이번 대회는 E-순환거버넌스가 주관해 전국 지자체를 대상으로 진행됐으며, 예천군은 ▲폐가전 무상수거 실적 ▲집하장 운영 및 관리 ▲주민 편의성 제고 ▲홍보 노력 등 모든 평가 항목에서 우수한 성적을 거뒀다.

특히 예천군은 경상북도 최초로 E-순환거버넌스와 업무협약을 체결하고, 지난 6월부터 ‘폐가전제품 내 집앞 맞춤수거 서비스’를 본격 시행했다.

이를 통해 군민 누구나 별도의 비용 없이 간편하게 폐가전제품을 배출할 수 있도록 해 주민 만족도를 크게 높였다.

김학동 군수는 “이번 수상은 군민들의 적극적인 참여와 공직자들의 헌신이 함께 이룬 결과”라며 “앞으로도 지속 가능한 자원순환 정책을 강화해 깨끗하고 쾌적한 친환경 예천을 만들어 가겠다”고 밝혔다.