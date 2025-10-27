[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성특례시(시장 정명근)는 내년 2월 1일 구청 체제의 성공적 출범을 위해 행정정보시스템 정비 작업에 본격 착수했다.

시는 27일 시청 중앙회의실에서 정명근 화성특례시장과 박덕수 한국지역정보개발원장이 참석한 가운데, ‘행정정보시스템 자료 전환 지원을 위한 업무협약’을 체결했다.

이날 협약은 구청 설치로 변경되는 행정동, 법정동, 기관, 도로명 코드 등 행정표준코드를 포함한 자료를 일괄로 전환함으로써, 구청 출범 시에도 대민 업무 서비스를 중단 없이 제공하고 행정업무의 안정성과 연속성을 확보하기 위해 추진됐다.

한국지역정보개발원은 자치단체 행정구역 개편과 관련 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 기관으로, 양 기관은 자료 전환뿐만 아니라 구청 출범 후 서비스 안정화 지원을 위한 긴밀한 협력 관계 구축에 상호 협력하기로 했다.

특히, 정비 대상인 지방세, 주민전산, 도로명주소 등 국가 표준·단일 행정정보시스템에 대한 분석, 프로그램 개발, 모의훈련, 실제 데이터 전환 및 사후 안정화 지원 등 체계적인 자료 전환에 협력한다.

박덕수 한국지역정보개발원장은 “데이터 전환 대상 시스템들은 시민들의 일상생활과 밀접하게 연관되어 있다”며 “화성특례시의 성공적인 구청체제 출범을 위해 적극 협력하겠다”고 말했다.

정명근 화성특례시장은 “내년 2월 구청 체제 출범을 통해 시민들이 보다 가까운 곳에서 빠르고 편리한 행정서비스를 이용할 수 있도록 만반의 준비를 하고 있다”며 “행정정보시스템 자료 전환은 성공적인 구청 출범의 핵심 기반으로, 개발원과 긴밀히 협력해 시민 불편이 없도록 체계적으로 추진하겠다”고 밝혔다.