대통령실 “한일중 협력 의지 재확인” 李대통령 “‘포용성과 지속가능성’ 실질 협력”

[헤럴드경제(쿠알라룸푸르)=문혜현 기자] 27일(현지시간) 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 계기 개최된 아세안+3 정상회의에서 한·중·일은 ‘역내 경제-금융협력 강화를 위한 아세안+3 정상성명’을 채택했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “이재명 대통령은 오늘(27일) 제28차 아세안+3 정상회의에 참석했다”면서 이같이 전했다.

강 대변인은 “이 대통령은 취임 후 첫 아세안+3 정상회의 참석을 통해 리창 중국 총리, 모테기 도시미쓰 일본 외무대신과 한일중 협력 의지를 재확인하고, 아세안과 3국 협력 방안에 대해 논의했다”면서 “이 대통령은 공개된 모두발언에서 최근 마주한 보호무역주의, 글로벌 공급망 재편 등 복합 위기에 대응하기 위해 채택된 ‘역내 경제-금융협력 강화를 위한 아세안+3 정상성명’을 지지했다”고 설명했다.

이날 이 대통령은 올해 아세안 정상회의 주제인 ‘포용성과 지속가능성’을 바탕으로 한 아세안+3 실질협력 방향을 제시하기도 했다.

우리 정부는 지난 9월 UN 안보리에서 ‘포용적 디지털 성장’을 위해 ‘AI 기본사회’ 구현에 앞장서고, AI 기반 조성과 디지털 역량 강화를 위해 더 많은 아세안 국가 국민들이 AI 혜택을 누릴 수 있도록 지원하겠다 약속한 바 있다. 또한 ‘지속 가능한 발전’을 위해 중소기업을 지원하고, 식량안보와 에너지안보 확보를 위해 지속 협력하기로 했다.

강 대변인은 “이같은 맥락에서 한국이 아세안+3 비상쌀비축제(APTERR)에 올해 1만 톤을 추가 기여하는 한편, 아세안+3 과학영재센터 등을 통해 포용적이고 지속가능한 사회 건설에 앞장설 미래세대 양성에 힘쓰겠다고 약속했다”고 말했다.