UN 전직 총회의장단·세계 대학 총장단 등 28개국 200여 명 참석

[헤럴드경제(진주)=황상욱 기자] ‘대한민국 기업가정신 수도’ 진주가 세계적 경제 포럼의 중심지로 부상했다.

진주시와 진주 K-기업가정신재단은 27일 경상국립대학교 100주년 기념관(이스포츠경기장)에서 ‘세계적 전환의 시대, 기업가정신의 역할’을 주제로 한 ‘2025 진주 K-기업가정신 국제포럼’ 개회식을 열고 이틀간의 글로벌 담론의 장을 시작했다.

이번 포럼에는 한승수 전 국무총리, 얀 카반 제57차 유엔총회 의장, 오준 전 유엔 경제사회이사회 의장, 스킵 헨더슨 미국 조지아주 콜럼버스 시장, 아이만 타라비쉬 세계중소기업협의회(ICSB) 회장, 폴 찬 말레이시아 헬프대 총장 등 세계 28개국 200여 명의 외국인을 포함한 450여 명이 참석했다.

행사는 명예시민증 수여, 환영사·개회사, 기조연설에 이어 ▷유엔총회의장협의회 세션 ▷세계 대학 총장 세션 ▷미국 조지아주 콜럼버스시 세션 등으로 이어졌다.

조규일 진주시장은 한승수 전 국무총리와 윈슬로 사전트 전 미국 중소기업청(SBA) 수석고문에게 명예 시민증을 수여하며 “기후변화와 인공지능, 지정학적 갈등 속에서도 사람 중심의 기업가정신이 인류의 지속 가능한 미래를 이끌 것”이라고 말했다.

한승수 전 총리는 기조연설에서 “21세기 글로벌 위기는 국가 단독으로 해결할 수 없으며, 정부·기업·시민사회가 함께하는 포용적 글로벌 거버넌스가 필요하다”고 강조했다. 얀 카반 전 유엔총회 의장도 “기업가정신은 불확실한 시대를 돌파하는 성장의 근원”이라며 “유엔과 같은 국제기구가 이 역할을 뒷받침해야 한다”고 말했다.

오후에는 유엔총회의장협의회 세션이 열려 ‘유엔과 지속 가능한 발전을 위한 기업가정신의 역할’을 주제로 각국 전·현직 유엔 인사들이 글로벌 거버넌스의 방향을 논의했다. 이어 열린 세계 대학 총장 세션에서는 대학의 기업가정신 교육과 글로벌 창업 생태계 조성 전략이, 콜럼버스시 세션에서는 섬김의 리더십과 한·미 간 지속 가능한 경제 협력 방안이 집중 논의됐다.

포럼 이틀째인 28일에는 아이만 타라비쉬 ICSB 회장과 윈슬로 사전트 전 SBA 수석고문 등이 참여하는 ‘세계 기업가정신 전문가 세션’을 비롯해 ‘창조와 혁신 라운드테이블’, ‘한국경영학회 세션’, ‘TAM 소사이어티 세션’ 등이 잇따라 열린다.

AI 시대에 맞춘 사람 중심의 기업가정신과 지속 가능한 혁신 생태계를 주제로, 동서양의 가치 융합과 다음 세대의 창업 기반을 모색하는 토론이 이어질 예정이다.

이번 포럼은 진주가 지닌 ‘K-기업가정신의 발상지’라는 상징성을 바탕으로, 지역을 넘어 세계와 연대하는 국제경제포럼으로 도약할 발판이 될 것으로 기대된다.