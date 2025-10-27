개막 5개월 만에 천만 방문객 지난해 동기 대비 방문객 2.6배 증가 ‘찾아가는 공원’으로 재탄생 2030 젊은 층의 방문객 늘어

[헤럴드경제=박병국 기자] ‘2025 서울국제정원박람회’가 개막 158일째인 지난 26일 누적 방문객 1000만4001명을 기록했다고 서울시가 전했다.

12만평(39만6653.5㎡) 규모 부지에 111개 정원이 꾸며진 이번 정원박람회는 개막 10일 만에 111만 명이 다녀갔다. 지난해 146일간 총 780만 명이 다녀간 ‘2024 서울국제정원박람회’의 기록을 123일 차 만에 넘어섰다.

이번 정원박람회를 통해 보라매공원은 인근 주민 위주로만 이용되던 생활권 공원에서 멀리서도 시간을 들여 찾아가는 새로운 명소로 재탄생했다.

보라매공원 방문객 수는 박람회가 열리기 전인 지난해 동기간보다 2.6배 증가했다. 특히 개막 첫 2주(5월 22일~6월4일)는 지난해 대비 5배 이상(413% 증가)의 방문객을 기록했다.

젊은 층의 방문도 늘어났다. 서울시가 박람회 개최 전후 보라매공원을 찾은 시민을 대상으로 진행한 조사에 따르면 개최 전 조사에선 ‘60대 이상 55%, 50대 12%’로 중장년층이 많았던 공원 방문객 연령대가 개최 후 ‘60대 이상 18%, 50대 15%, 40대 22%, 30대 20%, 20대 16%’로 다양해졌다.

이에 보라매공원 내는 물론 주변 상권도 덩달아 활기를 띠었다. 행사 개최 후 9월 30일까지 박람회장 주변 도보 20분 내 상권의 신용카드(신한카드 기준) 매출액을 분석한 결과, 지난해 같은 기간 대비 238% 증가한 것으로 나타났다.

해당 조사는 식당·카페·패스트푸드점 등 요식업, 편의점·마트·슈퍼마켓, 주점, 화장품·패션잡화, 주유소, 숙박, 전자상거래 등의 업종을 포함해 진행됐다.

시는 박람회를 찾은 발걸음이 자연스럽게 지역 상권에 이어질 수 있도록 동작구·관악구, 한국외식업중앙회와의 업무 협약을 맺고 주변 상점들과 ‘스탬프투어 할인 이벤트’를 진행 중이다.

공원 내 상행위를 금지했던 규제를 서울시가 제한적으로 허용하며(규제철폐 5호) 운영될 수 있었던 행사장 내 다양한 먹거리·판매 부스 또한 이번 박람회의 흥행 요인 중 하나로 꼽힌다.

푸드트럭·정원산업전·서로장터·플리마켓·장애인 행복장터·정원카페 등 6가지 유형으로 운영된 ‘정원마켓’의 총매출액은 지난달 말 기준으로 약 21억 5000만원이다.

정원박람회의 인기는 온라인에서도 확인할 수 있었다. 블로그, 페이스북, 유튜브 등에서 총 6304건(10월23일 기준)의 글이 게시됐다.

한편, 시는 20일까지였던 행사를 시민들의 호응과 가을 강우로 인한 아쉬움 등을 고려해 특별 연장 운영하고 있다. 11월 2일까지 이어지는 정원박람회에서는 ‘가을 국화존’, ‘양양분재협회 작품전시’, ‘보라매 국화꽃 한잔(시음회)’ 등 가을 특화 프로그램을 추가로 선보이고 있다.

팝업 전시, 정원마켓, 프로그램은 행사와 함께 종료되지만 보라매공원에 조성된 대부분의 정원은 계속 만나볼 수 있다.

이수연 서울시 정원도시국장은 “이번 박람회에 무려 천만 명의 발걸음이 닿았다니 감개무량하다”라며, “천만이라는 숫자보다, 즐거워하시던 시민분들의 표정이 더 오래 기억에 남을 것 같다”라고 말했다. 덧붙여 “시민분들이 보내주신 성원에 진심으로 감사드리며, 앞으로도 그런 일상의 행복을 드리기 위한 노력을 멈추지 않겠다”라고 말했다.