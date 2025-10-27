지역사회 상생 실천…연말까지 나눔 활동 이어갈 예정

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발은 서울 노원구 지역의 취약계층을 지원하기 위해 쌀 2톤을 기부했다고 27일 밝혔다.

HDC현대산업개발은 최근 노원구 월계시영고층아파트 관리사무소에서 사랑의 쌀 전달식을 진행했다. 이날 행사에는 미성노인정, 삼미노인정, 월천노인정 등 노원구 일대 노인정 관계자와 입주자대표회의, HDC현대산업개발 관계자 등이 참석했다.

기부된 쌀 2톤은 지역사회 이웃에게 고루 전달될 예정이다. HDC현대산업개발 관계자는 “갑작스러운 기온 변화로 겨울이 성큼 다가온 요즘, 기부를 통해 지역의 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있기를 바란다”며 “연말까지 지역사회의 복지 향상과 상생을 위한 지원 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다. 정순화 미성노인회장은 “겨울을 앞두고 노원구 어르신들을 위해 쌀을 지원해 주셔서 진심으로 감사드린다”고 전했다.

HDC현대산업개발은 그동안 용산, 천안, 춘천 등 전국 각지에서 주거환경 개선, 복지시설 지원, 장애 예술인 후원 등 다양한 사회공헌활동을 전개해 왔다. 앞으로도 지역사회의 목소리를 세심하게 반영해 지속 가능한 나눔과 상생의 가치를 실천해 나갈 계획이다.