정희용 “2월 말경 공천 접수 가능성 아주 높아”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 27일 “우리가 내년 지방선거에서 진다면 그것은 장동혁 지도부의 실패가 아니다”라며 “국민의힘의 패배가 아니다. 자유민주주의의 패배”라고 강조했다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 열린 국민의힘 전국 광역의원 및 강원도 기초의원 연수에서 이같이 말한 뒤 “그래서 우리는 내년 지방선거를 반드시 이겨야만 한다”고 덧붙였다.

그는 “‘내가 아니면 안 된다’가 아니라 누구라도 싸워 이길 수 있는 전사를 내보내 반드시 우리가, 자유민주주의가, 그리고 법치주의가 승리해야만 한다”며 “싸울 수 없다면, 이길 수 없다면 지금 그 자리를 내놓고서라도 이길 수 있는 사람, 싸울 수 있는 사람을 내보내 이겨야만 한다”고 했다.

아울러 “자유민주주의와 시장 경제와 법치주의에 대한 확고한 신념이 없다면 우리가 이루는 승리는 아무런 의미가 없다”며 “대한민국의 나아가는 방향에 대해 제대로 이해하고 우리가 자유민주주의로 나아가겠다는 확고한 신념이 없다면 우리의 승리는 그저 남이 먹던 밥그릇을 뺏어 우리가 먹는 것에 불과할 것”이라고 말했다.

장 대표는 “하나로 뭉쳐도 우리의 힘이 부족할지도 모른다. 우리 우파 시민들의 힘을 모두 다 끌어모아도 부족할지도 모른다”며 “이 체제 전쟁은 우리가 만들 수 있는 기적이 아니라 국민이 나서서 함께 만들어야 하는 국민의 기적”이라고 주장했다.

그는 “오늘 이 자리에서 제2의 건국 전쟁, 체제 전쟁을 시작하려고 한다”며 “내년 지방선거가 국민이 만드는 기적의 시작이 될 것이다. 패배한다면 우리는 이 어려운 체제 전쟁에서 실패할지도 모른다”고 거듭 강조했다.

정희용 국민의힘 사무총장은 같은 자리에서 “내년 2월 말경 공천 접수가 될 가능성이 아주 높다”고 밝혔다.