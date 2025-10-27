한화오션이 건조한 장보고 III 배치(Batch)-2 잠수함. [한화오션 제공]
[헤럴드경제=고은결 기자] 한화오션은 지난 3분기 영업이익이 2898억원으로 전년 동기 대비 1032% 증가했다고 27일 공시했다. 매출은 3조234억원으로 전년비 11.8% 늘었다.

당기순이익은 2694억원으로 흑자 전환했다.


