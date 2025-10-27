“김남주·송혜교가 사는 200억 집인데 처음 들어봐” 강남 한복판 비밀스런 이 단지 [초고가주택 그들이 사는 세상]

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 강남구 삼성동 경기고등학교 뒤편 언덕길. 이곳에는 ‘현대주택단지’라 불리는 작은 마을이 있다. 총 28채의 단독주택이 4열(A·B·C·D라인)로 늘어선 이곳은 강남에서도 손꼽히는 초고가 주택지다. 1985년 현대건설이 조성한 타운하우스형 단독단지로, 평지 위에 빽빽이 들어선 강남 일대에서 보기 드문 저밀도 주거지다. 인근에는 코엑스·한국도심공항 등 화려한 업무시설을 비롯한 ‘삼성동 힐스테이트 2차 아파트’의 고층 아파트가 둘러쌓고 있어 마치 ‘빌딩 숲’ 속의 작은 요새 같은 느낌도 든다. 그래서일까. 조용하지만 도심과 맞닿은 입지, 외부 접근이 차단된 폐쇄형 구조 덕분에 현대주택단지는 ‘한국의 베벌리힐스’로 불린다. 현대주택단지는 1980년대 준공 이후 40년 가까운 세월이 흘렀지만, 단지는 여전히 강남권 부촌의 상징이다. 거주자 면면은 이름만 들어도 알 만한 이들이다. 배우 김남주·김승우 부부가 2003년 20억원에 매입해 현재까지 실거주 중이며 ▷