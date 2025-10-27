3분기 전국 지가 0.58% 상승 31개월 연속 오름세

[헤럴드경제=신혜원 기자] 올해 3분기(7~9월) 전국 땅값이 0.58% 오른 것으로 나타났다. 특히 서울은 1% 넘는 상승률을 기록했다.

27일 국토교통부가 발표한 전국지가변동률조사 결과에 따르면 올해 전국 지가는 0.58% 상승해 올해 2분기(0.55%) 대비 오름폭이 0.03%포인트 확대됐다. 전년 동기(0.59%)와 비교하면 0.01%포인트 축소된 것으로 집계됐다. 전국 지가는 2023년 3월(0.008%) 상승전환한 이후 31개월 연속 상승했다.

지역별로 보면 수도권 지가변동률은 2분기 0.74%에서 3분기 0.80%로 커졌고, 지방권은 같은 기간 0.22%에서 0.19%로 줄었다.

17개 시·도 가운데 서울(1.07%)이 전국 평균을 상회했다. 서울 용산구 1.96%, 강남구 1.68%, 서초구 1.35% 등이 높은 상승률을 보였다. 경기는 3분기 0.58%, 인천은 0.26% 상승한 것으로 나타났다.

지방은 세종(0.42%), 부산(0.38%), 대전(0.30%), 충북(0.29%), 충남(0.26%), 강원(0.25%), 울산(0.23%), 대구(0.18%), 경북(0.16%), 광주(0.11%), 경남(0.09%), 전북(0.07%) 순으로 올랐고, 전남(-0.01%), 제주(-0.20%)는 하락했다.

인구감소지역 동향을 살펴보면 올해 3분기 지가변동률은 0.13%로 비대상지역(0.62%) 대비 0.49%포인트 낮은 수준이다. 인구감소지역은 행정안전부장관이 고시한 11개 시도, 89개 시군구가 포함된다.

3분기 토지거래량은 전체토지(건축물 부속토지 포함) 약 44만5000필지(240.7㎢)로 나타났다. 올해 2분기 대비 6.0% 감소했다. 건축물 부속토지를 제외한 순수토지 거래량은 약 14만3000필지(215.6㎢)로 올해 2분기 대비해서 9.8% 줄었다.

전체토지 거래량을 시·도별로 보면 2분기 대비 부산 11.9%, 충북 5.0% 등 2개 시·도에서 증가하고, 15개 시·도에서 감소했다. 순수토지 거래량은 서울 2.9%, 경기 0.3% 등 2개 시·도에서 증가하고 15개 시·도에서 감소했다.