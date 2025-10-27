[헤럴드경제=민성기 기자] 유명 정신건강의학과 의사이자 방송인인 양재웅(43) 씨가 운영하는 병원에서 입원 환자가 숨진 사건을 수사하던 경찰이 양씨를 비롯한 관련자들을 검찰에 송치했다.

경기남부경찰청 형사기동대는 의료법 위반 등 혐의를 받는 양씨와 의료진 등 12명을 최근 검찰에 송치했다고 26일 밝혔다.

양씨 등은 지난해 5월 27일 해당 병원에서 다이어트약 중독 치료를 위해 입원한 30대 여성 B씨가 숨진 것과 관련, 사망 사고를 막지 못한 혐의를 받고 있다.

주치의를 맡은 C씨의 경우 지난 20일 업무상과실치사 혐의 등으로 구속영장이 발부돼 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

앞서 B씨는 지난 5월 다이어트약 중독 치료를 위해 입원했다가 17일 만에 숨졌다.

유족은 부당한 격리와 강박, 부적절한 의료 조치가 사망 원인이라며 병원 관계자들을 고소했다.

국가인권위원회는 지난 3월 진료기록부 허위 작성 지시 또는 방조 행위에 대해 양씨 등 관련자들에 대한 수사를 대검찰청에 의뢰했다.