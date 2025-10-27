-‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’ 이을 또 하나의 메가 히트곡 예고

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]싱어송라이터 로이킴이 가을의 끝자락, 감성 짙은 신곡 ‘달리 표현할 수 없어요’로 또 하나의 메가 히트곡 탄생을 예고했다.

로이킴(본명 김상우)은 27일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘달리 표현할 수 없어요’를 발매한다. 이번 신곡은 지난해 10월 발표한 ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’의 연작이자, ‘사랑 서사 2부작’의 프롤로그에 해당하는 곡이다. 사랑의 시작과 끝, 그리고 그 사이의 수많은 감정들을 로이킴만의 서정적인 시선으로 담아냈다.

‘달리 표현할 수 없어요’는 감미로운 멜로디 위에 담백한 기타 선율과 따뜻한 보컬이 어우러진 감성 발라드다. 로이킴은 사랑을 표현하는 언어보다 더 진한 감정의 여운을 노래하며, 절제된 감정 속 깊은 울림을 전한다.

앞서 공개된 티저 영상에서는 음악 대신 자연의 소리와 영상미로 감정을 표현해 화제를 모았다. 한적한 잔디밭과 텅 빈 의자, 자연 소리만이 남은 풍경은 관계의 부재와 그리움을 은유적으로 드러내며 곡의 서사를 예고했다.

또한 ‘신곡 미리 불러봄’ 영상을 통해 선공개된 라이브에서는 블랙 셔츠 차림의 로이킴이 혼신의 감정을 쏟아내며 진심 어린 무대를 선보였다. 감미로운 목소리와 호소력 짙은 감정선은 “역시 로이킴표 감성곡”이라는 팬들의 찬사를 이끌어냈다.

시간의 흐름과 계절의 온도를 음악으로 풀어내는 로이킴의 감성은 이번에도 변함없다. 한층 성숙해진 서사와 깊어진 음색은 듣는 이의 마음을 부드럽게 감싼다.

로이킴은 신곡 발매 후 12월 12일부터 14일까지 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(올림픽 핸드볼경기장)에서 단독 콘서트 ‘2025-26 로이킴 LIVE TOUR [ja, daumm]’을 개최한다. 이어 부산, 대구, 대전, 고양으로 전국 투어를 이어가며 팬들과 감성의 계절을 함께할 예정이다.

이번 신곡 ‘달리 표현할 수 없어요’는 말로 다할 수 없는 사랑의 감정을 ‘여백’과 ‘음악’으로 풀어낸 로이킴의 새로운 챕터다. 계절의 끝에서 시작되는 그의 노래는, 그 어떤 말보다 진한 울림으로 리스너들의 마음을 물들일 전망이다.