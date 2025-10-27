산불예방 캠페인과 연계해 안전한 탐방 환경 조성

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립공원공단 소백산국립공원 사무소(소장 남태한)는 지난 23일 희방계곡 일원에서 가을철 산악사고 및 산불 예방을 위한 관계기관 합동 산악구조 훈련을 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 훈련에는 소백산국립공원 사무소와 영주소방서 등 2개 기관 소속 44명이 참여했다.

훈련은 탐방객 고립 상황과 추락사고를 가정해 신속한 구조 대응 능력을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

주요 훈련 내용은 계곡 고립 상황을 가정한 계류 도하 훈련과 환자 이송, 암벽 추락사고 구조를 위한 등·하강법 훈련 등으로 구성됐다.

이를 통해 산악사고 발생 시 체계적이고 신속한 대응력을 높이는 것이 목표다.

아울러 가을철 산불조심기간을 맞아 산불 예방 홍보 활동도 함께 진행됐다.

공원 측은 탐방객을 대상으로 취사·흡연 금지 등 산불 예방 수칙을 안내하며 불법행위 근절 캠페인도 추진했다.

정도일 탐방시설과장은 “이번 훈련과 캠페인을 통해 가을철 안전사고 예방과 관계기관 간 협력을 강화하고, 안전한 탐방 환경 조성을 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.