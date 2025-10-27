용현학익지구 내 조성…1199가구 규모 분양가 3.3㎡당 1935만원, 84㎡ 6억대

[헤럴드경제=신혜원 기자] ㈜BS한양(이하 BS한양)은 오는 31일 인천광역시 미추홀구 용현학익 2-2블록 인하대역1구역 도시개발사업을 통해 선보이는 ‘인하대역 수자인 로이센트’의 견본주택을 오픈하고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 27일 밝혔다.

인천 원도심 일대 약 1만4000여 가구 규모의 대규모 주거타운을 형성하고 있는 용현학익지구 내에 조성되는 인하대역 수자인 로이센트는 인천광역시 미추홀구 용현동 604-7번지 일원에 지하 2층~지상 최고 43층 규모, 84~101㎡(이하 전용면적), 6개 동, 총 1199가구로 조성된다. 이 중 959가구가 일반분양 가구로, ▷84㎡A 208가구 ▷84㎡B 513가구 ▷84㎡G 43가구 ▷84㎡H 25가구 ▷101㎡ 170가구로 구성된다. 수요자 선호도가 높은 84㎡형과 함께 인천 지역에서 보기 드문 101㎡ 대형 타입이 포함된 것이 특징이다.

단지의 청약일정은 11월 4일 특별공급을 시작으로, 5일 1순위, 6일 2순위 청약이 진행된다. 11월 12일 당첨자를 발표하며, 정당계약은 11월 24일부터 26일까지 3일간 진행된다.

1순위 청약은 청약통장 가입 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 인천광역시 및 수도권(서울특별시, 경기도) 거주자라면 보유 주택 수와 관계없이 세대주·세대원·유주택자 모두 신청할 수 있다. 재당첨 제한과 거주의무 기간이 없으며, 전매제한은 1년이다.

평균 분양가는 3.3㎡(평)당 약 1935만원으로, 84㎡ 기준 6억원대로 책정됐다. 인천시는 최근 ‘10.15 부동산 대책’의 규제 대상에서 제외된 지역으로, 청약 및 대출 부담이 적다는 점도 매력적이다.

단지는 전국에 약 23만호를 공급한 BS한양의 공동주택 브랜드 ‘수자인’ 20주년 기념작으로, 일반분양 전 가구에 판상형 4베이(Bay) 구조를 적용하고, 거실에는 우물천장 설계를 도입해 채광과 통풍을 극대화했다. 또한 타입별로 현관·복도 팬트리, 알파룸, 안방 드레스룸 등 다양한 수납공간을 확보해 공간 활용성을 한층 높였다.

외관은 랜드마크동의 커튼월룩 적용과 그랜드 옥탑 구조물 특화가 적용됐고, 단지 입구에는 파노라마 게이트(문주)를 도입해 상징성을 더했다. 또한 세대 전면부에는 조망 특화형 창호를 설치해 탁 트인 개방감과 고급스러움을 극대화했다.

또한 단지 면적의 약 37%에 달하는 약 2만1900㎡ 규모의 조경 면적을 확보해, 이 공간에는 주민카페와 어우러진 청량한 수공간과 물놀이터가 조성되는 중앙광장을 비롯해 다목적 운동 공간인 멀티코트, 어린이 놀이터 등을 조성한다.

커뮤니티 시설로는 피트니스센터, GX룸, 필라테스, 다목적 체육관, 탁구장, 골프연습장(10타석), 스크린 골프연습장(2타석) 등의 스포츠 시설과 함께 작은도서관, 스터디카페, 키즈라운지 등 교육·돌봄시설, 또 펫케어룸과 가든카페 등도 마련된다.

차량번호 인식시스템, 대기질 자동환기 시스템, 에어샤워 및 스마트 원패스, 엘리베이터 미세먼지 저감 장치, 세대 내부 공기청정형 환기 시스템 등도 도입된다.

단지는 수인분당선 인하대역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지로 우수한 교통망을 갖췄다. 인근에 위치한 송도역에는 인천발KTX가 2026년 개통될 예정이며, 월곶-판교선도 2029년 개통될 예정이다. 또한 현재 추진 중인 수도권광역급행철도(GTX)-B 청학역까지 개통되면 서울까지의 접근성이 대폭 개선될 전망이다.

인하대역 인근의 대형마트, CGV, 상권 등 완성된 생활 인프라를 입주와 동시에 바로 누릴 수 있으며, 도담공원과 다솜어린이공원, 용정근린공원, 용현도시농업공원 등 녹지공간도 가까워 쾌적한 환경을 제공한다. 더불어, 단지 바로 앞에 위치한 인천용학초와 용현중, 용현여중, 인항고 등 초·중·고교를 모두 도보로 통학할 수 있다.