첫 편 탑승률 99.5% 달성

[헤럴드경제=김성우 기자] 에어서울(대표이사 김중호)은 지난 26일 인천국제공항에서 인천~괌 노선 재운항 기념 행사를 진행했다고 27일 밝혔다.

에어서울 인천~괌 노선은 재운항 당일 탑승률 99.5%를 기록하며 순조로운 시작을 알렸다. 괌정부관광청과 함께 준비한 이날 행사에는 에어서울 김동석 안전본부장 등 관계자가 참석한 가운데 재운항을 기념하고 지속적인 성장을 응원했다.

인천국제공항 276번 게이트에는 괌 콘셉트의 포토존과 경품 증정 이벤트 등 다양한 즐길 거리가 마련돼 여행에 활력을 더했다. 기내에서는 에어서울의 이벤트 비행 전담 팀 ‘민트스타’의 특별 이벤트도 진행됐다. 게임을 진행하고 어린이 승객에게 에어서울 자체 제작 굿즈와 어린이 음료를 선물하며 탑승객의 큰 호응을 얻었다.

에어서울 관계자는 “해양스포츠, 골프, 러닝, 쇼핑 등 다양한 즐길 거리가 있는 괌은 남녀노소 누구나 선호하는 여행지인 만큼 재운항 당일 특히나 가족 단위의 고객이 많았다”라며 “앞으로도 고객의 기대에 부응할 수 있도록 더욱 안전하고 차별화된 서비스를 제공해 나가겠다”라고 밝혔다.

에어서울 인천~괌 노선은 매일 저녁 7시 30분 인천에서 출발하고, 귀국편은 오전 5시 50분 인천에 도착하는 일정으로 운영된다. 오는 11월에는 낮 시간대의 항공편도 추가돼 보다 편리하게 여행을 계획할 수 있다.