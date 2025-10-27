- 꿈돌이×철도 콜라보 굿즈…답례품몰과 스토리웨이 통해 구매 가능

[헤럴드경제= 이권형기자] 지난 1993년 대전엑스포의 상징과 철도 문화를 결합한‘대전엑스포 꿈돌이 열차블럭’이 고향사랑기부제 답례품으로 등록됐다.

이번 상품은 코레일유통의 철도×지역 IP 프로젝트의 일환으로, 아이에게는 창의 놀이를, 어른에게는 엑스포의 레트로 감성을 제공하는 소장형 블록 세트다.

현재 고향사랑기부제 답례품몰과 대전·충청권역 역사 내 스토리웨이 편의점에서 판매 중이다.

코레일유통은 ▷대전·충청권역 역사 내 스토리웨이 편의점과 철도 굿즈 전문매장 코리아트레인메이츠(서울역, 부산역)에서 권장소비자가 3만 6000원으로 판매하고 ▷대전시 고향사랑기부제 답례품몰에서는 3만 포인트(3만 포인트)로 선택할 수 있다.

기부자는 대전시를 기부지역으로 선택해 10만원 기부 시 3만 포인트를 받아 답례 품목에서 수령할 수 있다.

전일홍 대전시 문화예술관광국장은 “지역 아이콘과 철도의 만남을 통해 지역 재정에 기여하고, 고향사랑기부 문화 확산에 힘을 보태길 기대한다”며 “대전엑스포의 기억과 꿈돌이의 친근한 매력이 철도 팬과 가족 단위 고객 모두에게 특별한 선물이 될 것”이라고 말했다.