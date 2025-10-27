KPGA 투어·DP 월드투어 공동 주관 대회

[헤럴드경제=김성우 기자] 제네시스 브랜드(이하 제네시스)가 23~26일 나흘간 천안 우정힐스 컨트리클럽에서 개최한 KPGA 투어·DP 월드투어 공동 주관 ‘2025 제네시스 챔피언십’을 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다.

올해는 4라운드 최종합계에서 11언더파 273타를 기록한 이정환 선수가 우승을 차지했다. 이 선수는 KPGA 투어가 해외투어와 공동 주관한 대회에서 우승한 첫번째 KPGA 투어 소속 선수로 기록됐다.

이 선수는 상금 68만 달러와 함께 부상인 GV80를 차지했으며, DP 월드투어 2년 시드를 획득했다. 그는 “KPGA 투어와 해외 투어가 공동 주관한 대회에서 우승한 첫번째 KPGA 투어 선수라는 것이 너무 자랑스럽다”며 승리의 기쁨을 표현했다.

이 선수는 앞서 2024년과 2025년 연이어 제네시스 포인트 상위 자격으로 제네시스 스코티시 오픈에 출전한 바 있다. 한편 이번 대회에 출전한 KPGA 투어 선수 중 우승자를 제외하고 가장 좋은 성적인 공동 7위를 기록한 최승빈 선수는 내년에 열리는 ‘2026 제네시스 스코티시 오픈’ 출전 자격을 획득했다.

제네시스 챔피언십은 제네시스가 국내 남자 골프 발전을 위해 2017년부터 개최하고 있는 대회로, 지난해부터 KPGA 투어와 DP 월드투어가 공동 주관하며 KPGA 투어, PGA 투어, DP 월드투어 소속 국내외 정상급 선수들이 대거 참가하고 있다.

올해는 여느 때 보다 높은 관심 속에 인천 송도에서 개최되었던 지난해 대회와 동등한 수준의 티켓 판매량을 기록하며, 많은 갤러리가 현장을 찾아 선수들을 응원했다. 제네시스는 이번 대회에서 차별화된 ‘환대’ 프로그램 운영했다는 평가를 받는다. 대회장에 선수 및 캐디의 전용 휴식 공간인 ‘플레이어스 앤드 캐디스 카페’(Players & CaddiesCafe)를 마련하고, 대회 기간 참가자들이 편리하게 이동할 수 있도록 각종 차량을 제공했다.

이와 함께 골프장 내 ‘팬 빌리지’와 ‘제네시스 스위트’ 등 관람객들이 골프 문화를 즐기고 제네시스만의 브랜드 경험을 만끽할 수 있는 공간을 조성하고, 골프·라이프스타일 관련 제네시스 컬렉션 상품 전시 및 판매 등의 서비스를 선보였다.