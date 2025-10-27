연중 브랜드 광고 ‘사랑, 나로부터’ “비영리 광고의 새 방향 제시” 평가

[헤럴드경제=함영훈 기자]사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 2025년 사랑의열매 연중 브랜드 광고 ‘사랑, 나로부터’가 한국광고학회(회장 유승엽)가 주관하는 ‘2025 올해의 브랜드상’을 수상했다고 27일 밝혔다.

시상식은 지난 24일 여수 소노캄에서 열린 한국광고학회 추계 정기학술대회에서 진행됐다.

‘올해의 브랜드상’은 1989년 설립된 한국광고학회가 2006년부터 마케팅커뮤니케이션 분야에서 탁월한 성과를 거둔 기업과 기관을 선정해 수여하는 상이다.

브랜드의 명성, 당해 연도의 성과, 마케팅커뮤니케이션 활동의 우수성 등을 종합적으로 평가해 수상자를 결정하며 올해는 사랑의열매를 포함해 총 5개사가 수상했다.

앞서 사랑의열매는 지난 8월 ‘기부 유도’나 ‘나눔 참여 메시지’가 언급되지 않는 파격적인 연중 브랜드 광고 ‘사랑, 나로부터’를 공개했다.

배우 이혜영과 차주영이 출연한 이번 광고는 ‘당신은 지금 스스로를 사랑하고 있나요?’라는 질문을 던지며 스스로를 긍정하는 마음에서 나눔이 시작된다는 메시지를 전했다. 광고를 통해 도움이 필요한 대상자를 중점적으로 담아내던 기존 비영리 분야 광고 방식을 벗어나, 인생을 대하는 특별한 태도와 나눔의 진정성을 전달하며 비영리 커뮤니케이션의 새로운 방향을 제시했다는 평가를 받았다.

광고를 접한 대중들의 반응도 뜨거웠다. 광고 공개 이후 사랑의열매 유튜브 누적 조회수 2000만회를 돌파하며 채널 개설 이후 최다 조회수를 기록했다.

브랜드의 상징성과 시각적 몰입도가 강화된 이번 브랜드 광고는 다채로운 미디어 믹스 전략과 대중의 높은 수용성을 동시에 인정받으며, 비영리 영역에서도 브랜드 커뮤니케이션의 경쟁력을 입증했다.

사랑의열매 심정미 홍보미디어본부장은 “2025년 사랑의열매 연중 브랜드 광고는 기존 비영리 광고 문법을 과감히 벗어나, 기부를 새로운 시선으로 담아낸 시도였다”며 “이번 수상은 비영리 광고의 새로운 가능성을 인정받은 계기가 된 것 같아 뜻깊게 생각한다”고 수상 소감을 전했다.

한편, 사랑의열매는 2025년 연중 브랜드 광고를 오는 31일까지 송출하고 12월 1일부터 사랑의열매 대표 모금 캠페인인 ‘희망2026나눔캠페인’에 맞춰 연말 광고를 선보일 예정이다.