주요 경주 숙박시설에 제품 비치 면세점로〮드샵정〮몰 프로모션 진행

[헤럴드경제=강승연 기자] KGC인삼공사는 이달 말 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적인 개최를 응원하기 위해 전국적인 홍보 캠페인을 전개한다고 27일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘APEC 2025 KOREA의 성공적 개최를 정관장이 응원합니다’를 슬로건으로, 외빈들에게 한국의 건강문화를 알리는 취지로 기획됐다.

KGC인삼공사는 APEC 정상회의 기간 전국 정관장 영업차량 85대에 APEC 응원 배너를 부착하고, 정관장 로드샵에 응원 포스터를 게재하는 등 전국 단위로 캠페인을 확산시킬 예정이다.

또 국가별 정상들이 숙박하는 경주 주요 호텔에는 정관장 제품을 비치해 ‘대한민국 대표 건강 브랜드’로서 정관장의 인지도를 강화할 계획이다.

27일부터 다음 달 2일까지 7일간 전국 정관장 오프라인 매장 및 정관장 온라인몰 정몰에서 APEC 정상회의 응원 프로모션도 진행한다. ‘황진단 3종’, ‘궁정비차 2종’, ‘홍삼톤류(流)’ 등이 포함된다.

KGC인삼공사 관계자는 “KGC인삼공사는 이번 회의의 성공적인 개최를 진심으로 응원하고, 정관장을 통해 한국의 건강문화를 세계에 알리고자 한다”고 전했다.

한편, KT&G는 지난 17일 경주시청, 22일 APEC 정상회의 장소인 경주화백컨벤션센터에서 커피차 행사를 열었다. 인근 관공서 근무자들과 지역 시민들에게 커피와 정관장 홍삼음료 등을 제공하며 응원과 격려의 메시지를 전했다.