러 외무 “미·러 정상 부다페스트 회동, 미국 측에 달려”

[헤럴드경제=김영철 기자] 러시아 크렘린궁은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 정상회담을 너무 오래 연기하면 안 된다는 공감대를 형성하고 있다고 26일(현지시간) 밝혔다.

리아노보스티 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 러시아 국영방송 기자 파벨 자루빈과 인터뷰하며 “불필요한 지연 없이 만나는 것이 좋겠다는 이해가 있다”며 “트럼프 대통령이 지금 정상회담을 개최하는 것이 의미 없다고 먼저 제안했고, 푸틴 대통령은 그 입장을 지지했다”고 설명했다.

그는 두 대통령이 헝가리 부다페스트에서 정상회담 하기로 합의했다가 개최를 연기한 것과 관련해 “구체적인 날짜가 제안된 적이 없다”며 이를 ‘취소’로 묘사하는 것은 잘못이라고 주장했다. 다만 트럼프 대통령은 22일 “푸틴 대통령과의 회담을 취소했다. 적절치 않다고 느껴졌기 때문”이라고 발언했다.

페스코프 대변인은 “대통령들은 단순한 만남을 위한 만남을 할 수 없고, 시간을 낭비할 수 없다는 데 열린 마음을 갖고 있다”며 이는 두 대통령이 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 마코 루비오 미국 국무장관에게 기반 작업을 지시한 이유라고 설명했다.

그는 정상회담을 열기 위해선 상당한 준비 작업이 필요하며 모든 사람이 러시아와 미국 간 정상회담을 지지하는 것은 아니라고 덧붙였다.

페스코프 대변인은 미국이 러시아 석유 대기업 루코일과 로스네프트에 제재를 가한 것에 대해서는 “비우호적인 조치다. 이는 우리 관계 회복 전망을 해쳤다”고 비판했다. 다만 그는 “우리는 우리의 이익을 향해 가야 한다. 우리의 이익은 미국을 비롯해 모든 국가와 좋은 관계를 구축하는 것을 포함한다”고 강조했다.

라브로프 장관은 이날 러시아 외무부 홈페이지에 공개된 헝가리 유튜브 채널 ‘울트라항’ 인터뷰에서 지난 20일 루비오 장관과 전화하며 알래스카 정상회담 후속 조치에 대해 대화했지만 새로운 만남에 대해서는 서로 언급하지 않았다고 밝혔다.

그러면서 부다페스트 정상회담이 조만간 개최될지 여부에 대해 회담은 미국이 제안했고 러시아는 초대를 받아들인 것이라고 강조하며 “모든 것은 제안자에게 달려 있다”고 말했다.

그는 러시아의 우크라이나 문제 관련 협상 조건에 현재 우크라이나가 통제하는 돈바스(도네츠크와 루한스크), 자포리자, 헤르손 영토 문제에 관한 유연성이 포함되느냐는 질문에는 “언급된 영토는 역사적으로 러시아 영토”라고 답했다.

라브로프 장관은 “중요한 것은 영토 자체가 아니라 그 안에 사는 사람들”이라며 해당 영토 주민들이 투표를 통해 러시아 편입을 결정했다고 주장했다. 러시아는 2022년 주민투표를 거쳐 돈바스 등 점령지를 자국 영토로 편입했으나 국제사회에서 인정받지 못하고 있다.