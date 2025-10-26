센생드니 출신 30대 남성들, 절도 전과 있어 용의자 1명 공항서 해외 도주하려다가 검거

[헤럴드경제=김은희 기자] 프랑스 루브르 박물관에 침입해 왕실 보석류를 훔친 용의자 4명 중 2명이 체포됐다. 지난 19일 사건이 발생한 지 6일 만이다.

프랑스 일간 르파리지앵 등에 따르면 수사 당국은 25일(현지시간) 밤 용의자 2명을 조직적 절도 및 범죄조직 결성 혐의로 체포해 구금했다.

수사 당국은 용의자 중 한 명이 알제리로 도주하려고 한다는 첩보를 입수한 후 심야에 긴급 작전을 펼쳤다. 이 남성은 밤 10시께 파리 샤를 드골 공항에서 체포됐다.

수사 당국은 파리 북쪽 외곽 센생드니에서 또 다른 용의자 한 명도 체포했다.

두 사람은 30대 남성으로 센생드니 출신으로 파악됐다. 이들 모두 절도 전과가 있으며 누군가의 지시를 받고 범행한 것으로 당국은 의심하고 있다.

수사 당국은 이들을 대상으로 범행 경위 등을 조사하며 나머지 공범을 추적하고 있다.

수사 당국은 대대적인 인원을 투입해 사건 현장에서 DNA, 지문 등 150건 이상의 증거물을 채취했고 이를 바탕으로 절도범의 신원을 추적해 왔다. 절도범들은 범행 과정에서 작업복이나 오토바이 헬멧 등 여러 흔적을 남겼는데 헬멧 안에선 한 용의자의 머리카락이 발견되기도 했다.

4인조 절도범은 지난 19일 오전 루브르 박물관 내 왕실 보석 전시관인 아폴론 갤러리에 침입해 7분 만에 보석 8점을 훔쳐 달아났다. 도난당한 보석의 가치는 약 1499억원으로 추산된다.

이들은 외부 감시 카메라가 없는 갤러리 외부 벽에 사다리차를 대고 갤러리가 위치한 2층에 접근한 뒤 유리창을 깨고 내부로 침입했다.