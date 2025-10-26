[헤럴드경제=함영훈 기자] 세계 숙박·교통·액티비티 예약 플랫폼 클룩(Klook)과 한국철도공사(코레일)가 외국인 대상 철도 승차권 실시간 예매 서비스를 위한 판매 계약을 공식 체결했다.

26일 클룩과 코레일에 따르면, 이번 협력을 통해 두 기업은 외국인 관광객이 국내 철도를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 기반을 마련하고, 철도 인프라를 활용한 지방 관광 활성화 및 지역경제 성장의 선순환 구조를 구축할 계획이다.

정식 예매 서비스는 양사 간 시스템 개발을 거쳐 내년 1분기 중 선보일 예정이다. 판매 대상에는 KTX(고속열차)는 물론 무궁화호, 새마을호 등 일반 열차까지 포함돼, 외국인 관광객들이 다양한 철도 노선을 이용할 수 있게 된다. 이를 통해 대도시 중심의 관광에서 벗어나 지방 소도시와 지역 관광지로의 이동 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다.

클룩은 전 세계 15개 언어, 40개 통화, 40개 이상의 간편 결제 수단을 지원해 글로벌 여행객이 겪는 언어 및 결제 장벽을 해소해 왔다. 또한 일본, 중국, 홍콩, 대만, 유럽 등 주요 지역에서 철도 승차권 예매 서비스를 운영하며 쌓은 글로벌 경험과 노하우가 있다.

이와 함께 국내에서는 고속버스 실시간 예매 서비스를 통해 외국인 관광객의 지역 이동 수요를 성공적으로 충족시킨 바 있으며, 렌터카·페리·공항 픽업·현지 교통수단 등 다양한 모빌리티 상품군에서의 업력도 풍부하다.

클룩은 이러한 글로벌 역량과 기술력을 바탕으로 코레일과 함께 외국인 이용객에게 최적화된 철도 예매 환경을 구축하고 철도 예매 데이터를 활용해 서비스 고도화와 지역 특화 여행 상품 발굴에 힘쓸 예정이다.

그간 지방 관광 활성화를 위해 꾸준히 노력해 온 만큼, 이번 협력을 통해서도 지역 기반 관광 상품을 적극 개발하고 상품의 디지털 전환을 도모할 계획이다.

아울러 클룩은 이번 서비스를 널리 알리고 편리하게 이용할 수 있도록 마케팅과 고객 지원을 강화한다.

우선 전 세계 20여 개국 전담 인력을 기반으로 국가별 맞춤형 마케팅 전략을 추진하고, 시즌별 캠페인·디지털 광고·인플루언서 협업 등 통합 마케팅 활동을 통해 철도 상품의 인지도를 높이고 외국인 관광객의 접근성 확대할 예정이다.

글로벌 수준의 고객 지원 체계도 이미 마련돼 있다. 클룩은 15개 언어를 지원하는 400여 명 규모의 전문 상담 인력과 인공지능(AI) 기술을 결합한 글로벌 고객지원팀을 운영하고 있으며, 24시간 상담 서비스를 통해 외국인 관광객의 국내 철도 이용 중 발생할 수 있는 불편이나 문의에 신속하게 대응할 수 있다. 특히, 클룩만의 AI 기반 자동 문의 분류 기능∙상담 정리 기능∙번역 기능 등을 적용해 고객 문의를 효율적으로 처리하고, 응대 품질을 지속적으로 높이며 서비스 만족도를 한층 높여 나갈 방침이다.

이준호 클룩 한국지사장은 “올해 상반기 클룩의 지방 여행 상품 예약 건수가 전년 동기 대비 183% 증가하는 등 지역 관광 수요가 빠르게 확대되고 있으며, 지방 여행 상품 수도 전년 상반기보다 약 40% 늘었다”며 “클룩은 코레일과의 협력을 통해 이러한 성장세를 더욱 가속화하고, 철도 관광을 중심으로 지역 관광 활성화와 지역경제 성장을 함께 이끌어 나가겠다”고 말했다.