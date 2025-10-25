-유튜브 조회수 100만 돌파

-KBS JOY서 방영, 왓챠·웨이브 등 OTT에서도 만난다

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]‘믿고 듣는’ 걸그룹 피프티피프티의 자체 콘텐츠 ‘FIFTY TRIP’을 이제 안방에서 만나볼 수 있다.

피프티피프티(FIFTY FIFTY) 멤버들의 여행을 고퀄리티로 담아낸 자체 콘텐츠 ‘FIFTY TRIP(피프티 트립)’이 TV와 OTT를 통해 팬들과 시청자들을 찾아간다.

지난 10일부터 공식 유튜브 채널을 통해 매주 금요일 공개되고 있는 ‘FIFTY TRIP’은 앞으로 KBS JOY 채널을 비롯해 OTT 플랫폼인 왓챠와 웨이브에서도 공개될 예정이다. 또한 보다 다양한 플랫폼을 통해 더욱 많은 시청자가 시청할 수 있을 것으로 기대된다.

문샤넬과 아테나의 베트남 여행을 담은 시즌1을 시작으로 꾸준히 새로운 시즌을 선보이고 있는 ‘FIFTY TRIP’은 멤버들의 자연스러운 모습과 함께 찐친 케미를 보여주며 피프티피프티만의 대표 자체 콘텐츠로 자리매김했다. 특히 매 시리즈마다 고퀄리티 콘텐츠로 호평을 받아오고 있으며, 평균 40만 회가 넘는 조회 수를 기록하는 등 높은 화제성을 보여주고 있다.

최근 공개된 ‘FIFTY TRIP 3’은 앞서 유닛으로 선보였던 것과는 달리 피프티피프티 완전체 멤버가 함께한 중국 충칭 여행기가 공개된 가운데, 빠르게 100만 조회 수를 돌파하는 등 콘텐츠를 향한 팬들의 뜨거운 관심이 이어졌다.

한편 피프티피프티는 내달 4일 세 번째 디지털 싱글 ‘투 머치 파트 원(Too Much Part 1.)’ 컴백을 앞두고 순차적으로 티징 콘텐츠를 공개하면서 기대감을 높이고 있으며, 오는 12월에는 첫 단독 팬미팅을 열고 팬들을 만날 예정이다.

피프티피프티의 ‘FIFTY TRIP’은 공식 유튜브 채널을 매주 목요일 밤 12시 KBS JOY에서 방영되며, 왓챠와 웨이브를 통해서도 시청 가능하다.