[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 압독국의 중심지인 사적‘경산 임당동과 조영동고분군’(약칭 임당유적)을 주제로 하는 전시관을 지난 5월 22일 개관해 운영하고 있다.

경산시는 올해 개관을 기념해 경북도의 지원을 받아 국제학술세미나를 ‘경산 임당 유적, 고고학에서 과학으로’를 주제로 오는 30일부터 31일까지 2일간 임당 유적 전시관 미디어 아트월 및 강당에서 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 국제 학술 세미나는 총 8명의 발표와 종합 토론이 계획되어 있는데 사람 뼈 연구 및 전시에 있어 세계적으로 권위 있는 기관의 연구자들이 대거 참석해 발표할 예정이다.

30일에는 개회식과 더불어 미국 스미소니언 국립자연사박물관의 폴 테일러 박사의 발표를 시작으로 DNA 분석 및 고유전학의 선두 주자인 독일 막스플랑크연구소 로드리고 바르케라 박사, 영국의 얼굴복원 대표 연구 기관인 리버풀 존 무어스대 Face Lab의 제시카 리우 박사, 미국 UC데이비스 대학교의 정현우 교수의 발표가 이어진다.

2일차인 31일에는 국내 발표자들의 발표가 이어지는데 영남대 박물관 김대욱 박사의 ‘임당 인골의 최신 연구 성과와 과제’에 대한 발표를 시작으로 서울대 정충원 교수의 ‘임당 인골의 고유 전체 분석을 통한 혈연 관계망과 족내혼 양상 규명’, 국립과학수사연구원 유준열 연구원의 ‘얼굴 복원 프로젝트 보고서’, 가톨릭대 이우영 교수의 ‘삼국시대 백제 인골에 관한 연구’에 대한 발표가 이어진다.

2일차 발표 후에는 영남대 문화인류학과 정인성 교수가 좌장을 맡아 발표자들과 토론자들의 종합 토론이 이어질 예정이다.

임당 유적 전시관 미디어 아트월 및 강당에서 개최될 국제 학술 세미나는 일반 시민과 관련 전공자를 대상으로 누구나 참여할 수 있다. 문의는 임당유적전시관로 문의하면 된다.

한편 임당 유적은 진한(辰韓)의 소국 중 하나인 압독국의 실체를 밝히는 핵심 유적으로 1982년 영남대 박물관의 첫 발굴 조사로 당시 학계와 언론의 주목을 받아 전국적으로 알려졌다.

지금까지 1700여 기의 고분과 마을 유적, 토성(土城), 저습지 등이 발굴되어 금동관, 은제 허리띠 등 2만 8000여점의 유물과 고인골 및 동·식물자료 등 압독국의 생활 모습을 알 수 있는 다양한 희귀자료가 출토돼 한국 고대사 연구에 귀중한 유적으로 평가되고 있다.