[헤럴드경제=박병국 기자] 25일 전국에 구름이 많이 끼겠고 일부 지역에는 비가 내리겠다. 주말 동안 온화한 날이 이어지지만 월요일인 27일부터 다시 추워질 전망이다.

25일 기상청에 따르면 이날 우리나라는 중국 북동지방에서 서해상으로 이동하는 대륙고기압의 영향을 받는다. 제주도와 경북남부동해안을 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠다.

오후에는 경북내륙과 북동산지에 비가 오겠다. 내륙에 빗방울이 떨어지는 곳이 많겠다.

예상 강수량은 경북내륙·북동산지·남부동해안 5㎜ 미만, 울릉도·독도 5∼20㎜, 제주 5∼20㎜다.

일요일인 26일은 전국에 구름이 많다가 오후부터 강원도와 경상권을 중심으로 차차 맑아지겠다.

오전까지 제주도와 경남권에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 오후에는 수도권과 충남권에 약한 비가 내리는 지역이 있겠다.

주말에는 기온이 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 비가 오지 않는 지역에서는 야외활동하기 좋은 가을 날씨가 펼쳐지겠다. 25일 예상 낮 최고기온은 17∼23도, 26일 16∼22도다.

26일 밤부터 북쪽에서 찬 공기가 내려온다. 다음 주부터 기온은 큰 폭으로 떨어지겠다.

월요일인 27일 아침에는 기온이 전날보다 5∼10도가량 큰 폭으로 떨어질 것으로 보인다. 중부내륙과 산지를 중심으로 영하로 내려가는 곳이 있겠다.

27일 예상 최저기온은 영하 2∼11도, 낮 최고기온은 8∼16도다.

바람도 강하게 불어 체감온도가 더욱 낮겠다.