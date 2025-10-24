[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도교육청(교육감 임태희)이 교실의 경계를 넘어 학생의 일상에서도 인공지능(AI) 교수학습 플랫폼 ‘하이러닝’을 실현할 수 있도록 ‘하이러닝 달리기 캠페인’을 진행한다.

이 캠페인은 학생의 자기주도적 건강·학습 습관을 만들고 교육의 본질을 회복하는 데 목적이 있다.

교실 안에서는 ‘하이러닝(Learning)’을 통해 자기주도성을 높이고 교실 밖에서는 ‘하이러닝(Running)’, 즉 달리기 또는 걷기를 통해 두뇌를 깨우고 체력도 증진하는 것이다.

참여 방법은 10월 27일(월)부터 11월 9일(일)까지 총 2주간 하루 1km 이상 달리기 또는 걷기를 실천하고, 인증사진을 ‘하이러닝 달리기 캠페인’ 누리집(하이러닝.kr 또는 http://www.high-run.kr)에 게시하면 된다.

경기도 지역 초·중·고교 학생과 학부모, 교직원, 경기도민 누구나 참여할 수 있다. 특히 캠페인을 통해 모인 기부금은 달리고 싶어도 달리기 어려운 경기도 학생을 위해 사용할 예정이다.

캠페인 참여율이 높을수록 특별한 경험을 할 확률도 높아진다. 참여도가 높은 상위 학교 7곳과 즐겁게 ‘하이러닝’하는 모습을 사회관계망서비스(SNS)에 인증한 학교 3곳에 간식차가 찾아간다.

임태희 교육감은 “이번 달리기 캠페인 명칭인 ‘하이러닝(high running)’은 경기도민 모두의 건강을 위해 더 높이 뛰어 보자는 의미”라면서 “앞으로도 경기교육가족을 비롯해 경기도민이 참여할 수 있는 다양한 내용의 교육 행사를 통해 공감대를 높이고 소통을 확대하겠다”고 말했다.