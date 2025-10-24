‘20년 이상’ 책임당원 초청 간담회 “장기 책임당원 등급 만들겠다”

[헤럴드경제=김진 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 20년 이상 당에 머무른 당원들을 위한 ‘평생당원’ 등급을 신설하고 권한 강화를 약속했다.

장 대표는 24일 오전 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 ‘국민의힘 평생당원 초청 간담회’를 열고 참석자들에게 평생당원 표창장을 전달했다.

장 대표는 “국민의힘은 늘 그동안 당은 당원이 주인이라고 말했지만, 우리 당원 모든 분들을 제대로 예우해 드리지 못했다”며 “제가 전당대회 때 이제 국민의힘은 진정한 당원 중심의 정당이 될 수 있도록 만들겠다 약속드렸고, 오늘이 그 시작이라고 생각한다”고 말했다.

장 대표는 “기존의 책임당원을 넘어, 존경과 감사의 마음을 담아서 평생당원이라는 명예로운 호칭을 여러분께 드리려고 한다”며 “여러분과 같이 오랜 기간 당원을 위해, 헌신하신 분들을 위해서 장기 책임당원 등급을 새롭게 만들려고 한다”고 했다.

장 대표는 “간담회를 비롯해서 장기 책임당원을 초청하는 행사를 정례화하겠다”며 “직접 감사 인사와 표창을 드리는 자리도 더 자주 만들겠다”고 했다.

이어 “책임당원의 권한도 더욱 강화하고 책임당원 여러분의 의견이 공직 후보자 선출부터 홍보, 정책까지 당무 전반과 당의 의사결정 과정이 확실하게 반영될 수 있도록 하겠다”며 “당원들의 진정한 목소리를 왜곡하거나 훼손하지 못하도록 확실한 제도적 장치를 마련하는 등 여러 가지 정비를 해 나가겠다”고 했다.

간담회에 참석한 지도부 의원들도 감사를 전했다. 송언석 원내대표는 “한나라당에서 새누리당, 자유한국당, 미래통합당을 거쳐서 지금 국민의힘까지 와 있다”며 “20년 세월 동안 많은 일들이 있었고, 우리 스스로의 모습도 참 많이 바뀌었는데 한결같이 계속 당을 지켜주시고 사랑해 주시고 함께 해주셔서 너무 고맙단 말씀을 드린다”고 했다.

정희용 사무총장은 “책임당원분들을 예우할 수 있는 방안을 강구하라, 책임당원께서 당의 주인이란 생각을 갖고 더 자부심을 가질 수 있도록 방안을 찾으라는 게 (장 대표의) 첫 번째 지시사항이었다”며 “더 단단하고, 강하고, 힘 있는 정당으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”고 했다. 강명구 조직부총장은 “조직 차원에서도 당협을 재정비하고 있다”며 “일사불란한 국민의힘이 될 수 있도록, 여러분에게 다시 자랑스럽고, 사랑받고, 칭찬받는 당으로 거듭나겠다”고 했다.