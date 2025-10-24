이경수 대표 “국내 성과기반, 미래 사업 추진”

세라젬은 창립 27주년을 맞아 지난 22일 ‘함께한 시간, 함께 만들어온 성장’이라는 슬로건 아래 전사 타운홀 미팅을 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 행사를 통해 세라젬은 지난 27년간 기업 성장의 여정과 핵심가치를 되새겼다. 특히 ‘줌’을 통해 사무연구직군에서 해외법인장으로 성장한 인재들과 사무서비스직군에서 사업자로 전환한 구성원들이 전환을 결심하게 된 계기와 기업에 대한 확신, 다짐을 공유하는 인터뷰가 진행돼 구성원들의 소통과 화합의 장이 마련됐다.

세라젬의 도전과 성장을 함께 만들어온 구성원들의 진솔한 이야기를 나누며, 각자의 자리에서 ‘The 7 CERAGEMERSHIP(더 세븐 세라제머십)’을 실천하는 의미를 되새겼다는 것이 세라젬의 설명이다.

1998년 창립한 세라젬은 적극적인 R&D 투자와 기술 혁신을 통해 해외 시장을 개척하며 현재 전 세계 70여개국, 2500여 개 매장을 운영하는 글로벌 헬스케어 리더로 성장했다.

2018년에는 국내 시장에 본격 진출해 새로운 비즈니스 모델과 과감한 경영 혁신을 추진했으며 27년간 축적된 헬스케어 노하우와 기술력, 기술과 디자인 혁신을 결합한 우수한 제품들로 홈 헬스케어 시장의 새로운 기준을 제시하고 있다.

이경수 세라젬 대표(사장)는 행사에서 “세라젬의 27년은 도전과 개척정신을 바탕으로 고객 중심의 혁신을 멈추지 않은 여정이었다”며 “그동안 제품의 비약적인 발전과 글로벌 시장 진출을 통해 전 세계 고객에게 세라젬의 가치를 전해왔다”고 말했다. 이어 “국내 사업에서 성과를 기반으로 이제는 고객 경험을 중심에 둔 미래 사업을 본격적으로 추진할 시점”이라고 덧붙였다.

세라젬은 창립 이래 기업문화의 핵심으로 The 7 CERAGEMERSHIP을 제시하고 있다. 이는 ▷철저하게 고객의 관점에서 생각하기 ▷문제의식·인지 ▷현장 중심의 실행 ▷적극적 소통과 협업 ▷실패를 두려워하지 않는 도전 ▷배움과 성장의 공유 ▷데이터 기반의 경영 등 7가지 원칙으로 구성돼 있다.

아울러 타운홀 미팅에서는 세라젬의 성장과 함께해 온 장기근속 임직원 134명에 대한 포상식도 함께 진행됐다. 김광우 기자