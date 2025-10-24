프리미엄 스포츠 웨어 브랜드 본투윈(BORNTOWIN)이 OFF THE CLCOK 컬렉션을 출시했다. 이번 컬렉션은 운동과 일상의 경계를 허무는 캐주얼웨어 중심으로 구성했다.

컬렉션은 Casual, Outer, Women’s Line으로 구성됐다. Casual Line은 집업과 후드를 코튼 혼방 소재로 제작해 부드러운 터치감과 안정된 실루엣을 제공하며 일상과 운동을 자연스럽게 연결했다. Outer Line은 후드집업과 아노락 등으로 구성된 활동성과 트렌드를 고려한 미드 레이어 중심 라인이다. Women’s Line은 크롭 실루엣과 디테일로 여성스러움을 강조했다.

컬렉션의 메인 슬로건은 ‘OFF THE CLOCK YOU OWN TIME’, 서브 슬로건은 ‘Do it your own time, In your own way’다. 퍼포먼스 웨어의 스포티한 무드를 유지하면서 소재감과 핏, 디테일에서 캐주얼 감도를 강화한 것이다.

본투윈 매장을 찾은 고객 A 씨는 “OFF THE CLCOK 컬렉션은 스포티하지만, 일상복처럼 출퇴근할 때도 입기 좋다”라고 말했다. 이어 고객 B 씨는 “운동복과 일상복의 경계가 없는 디자인이라 활용도가 높다”라며 “실루엣이 안정적이라 다양한 상황에서 입기 좋아 지인들에게 추천했다”라고 말했다.

본투윈 이태준 대표는 “OFF THE CLCOK 컬렉션은 본투윈이 추구하는 ‘운동과 일상의 경계 허물기’를 담았다”라며 “앞으로도 스포티한 감성과 캐주얼한 무드가 균형 잡힌 제품을 선보이겠다”라고 강조했다.

최근 본투윈은 신세계 센텀시티점에 정식 입점했으며, 현대백화점 울산점에서는 체험형 팝업 스토어를 오픈했다. 현재 리셀 플랫폼 크림에서 이탈리아 프리미엄 아이웨어 브랜드 알바옵틱스와 콜라보한 러닝 굿즈 한정판도 판매하고 있다.