28일 日서 다카이치와 회담 이어 29일 방한해 한미정상회담...APEC CEO오찬 기조연설·정상 실무만찬 참석 30일 시진핑 회담…무역 전쟁 종식에 관심

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 한국시간으로 오는 29일 방한, 이재명 대통령과 정상회담을 진행한다.

23일(현지시간) 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 백악관 브리핑을 통해 트럼프 대통령의 아시아 순방 일정을 발표했다.

트럼프 대통령은 24일 밤 워싱턴 D.C.를 출발해 말레이시아를 먼저 방문한다. 현지시간으로 26일 오전 말레이시아에 도착, 이날 오후 안와르 아브라힘 말레이시아 총리와 양자회담을 갖는다. 저녁에는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상 실무 만찬에 참석한다.

다음날 일본 도쿄로 이동, 2박 3일간 일본에 머무르며 28일 오전에는 다카이치 사나에 신임 일본 총리와 양자 회담을 진행한다. 이어 29일 오전에는 한국으로 이동, 1박2일간 한국에서의 일정을 소화한다.

이재명 대통령과의 회담은 29일에 진행된다. 이 대통령은 취임 후 지난 8월 워싱턴에서 미 정상과 첫 정상회담을 가진데 이어, 이번에 두번째 정상회담을 갖게 된다.

레빗 대변인은 “트럼프 대통령이 수요일(29일) 아침 부산으로 이동, 대한민국 대통령과 양자 회담을 가진 뒤 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 오찬에서 기조연설을 하고 같은 날 저녁 정상들의 실무만찬(working dinner)에 참석한다”고 말했다. 트럼프 대통령이 부산을 통해 한국에 들어가지만, 정통한 복수의 한국 정부 소식통은 한미정상회담 자체는 APEC 정상회의 개최지인 경주에서 열린다고 전했다.

29일 한미정상회담에 이어 30일은 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석과의 회담이 열린다. 한미 정상회담과 미중정상회담에서 무역합의가 타결될지 여부에 세간의 관심이 집중되고 있다. 한미 무역합의에서는 한국의 대미투자 3500억달러(약 500조원)을 어떻게 구성할지가 초미의 관심사다. 한국 정부는 대출과 보증 비율, 자금 공급 기간을 늘려 부담을 경감시키는 방안을 강구하고 있다. 미국과 중국은 희토류, 관세, 대두 수입 등을 두고 대립해왔다.

트럼프 대통령은 30일 시 주석과의 회담을 소화한 이후 당일 밤 워싱턴 D.C.로 출발할 예정이다. 31일부터 다음달 1일까지 경주에서 열리는 APEC정상회의 본회의에는 불참할 것으로 전망된다.