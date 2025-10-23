경북 북부권 산업 디지털화 가속…재직자 교육·맞춤형 직무훈련 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립경국대학교 K-하이테크플랫폼사업단과 경북바이오산업연구원이 지난 21일 안동 AI station에서 ‘AI·디지털 확산을 위한 상호협력 협약’을 체결했다.

이번 협약은 지역 중소기업의 디지털 전환을 지원하고, 재직자 역량 강화와 기업 경쟁력 제고를 목표로 추진된다.

협약에 따라 양 기관은 디지털 융합 훈련 제공, 교육 인프라 공유, 인적자원 개발 지원 체계 구축 등 폭넓은 협력 활동을 펼친다.

재직자를 대상으로 한 AI·디지털 역량 강화 교육과 맞춤형 직무훈련이 진행되며, 기업 경쟁력 강화를 위한 직무 분석 및 교육과정 공동 개발도 추진된다.

또한 채용 예정자 양성, AI·디지털 세미나·워크숍 공동 개최, 교육·행사 홍보 및 인프라 공유 등에서도 긴밀히 협력한다.

국립경국대 K-하이테크플랫폼사업단의 K-디지털 확산 사업과 경북바이오산업연구원의 지역 산업 혁신 기반사업이 연계되면서, 산업계와 학계가 함께하는 실질적 AI 전환 모델 구축이 기대된다.

김현기 K-하이테크플랫폼사업단장은 “이번 협약은 교육과 산업이 만나는 디지털 전환의 새로운 시작점”이라며, “AI 기술을 현장에 적용해 지역 기업이 자생적 혁신 역량을 키울 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

전익조 경북바이오산업연구원장은 “AI와 디지털 융합은 더 이상 선택이 아닌 필수”라며, “양 기관의 협력을 통해 경북 북부권이 첨단 산업 거점으로 성장하길 기대한다”고 강조했다.