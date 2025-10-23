27일 오전 10부터 오후 5시까지, 벡스코 제1전시장 1홀

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시는 오는 27일 오전 10시부터 오후 5시까지 벡스코 제1전시장 1홀에서 고용노동부, 부산은행과 함께 ‘2025 부산 잡(JOB) 페스티벌’을 개최한다고 23일 밝혔다.

부산경제진흥원을 비롯해 부산지방고용노동청, 부산지방중소벤처기업청 등 지역 내 유관기관 14곳이 주관기관으로 참여해 다양한 지역 우수기업의 참여와 알찬 프로그램 구성을 위해 함께한다.

이번 행사는 ‘다 함께 잡(JOB)자, 부산의 내 일!’이라는 부제로 청년부터 중장년, 시니어까지 전 세대가 함께하는 통합형 일자리박람회로 ▷관광 ▷마이스(MICE) ▷해양·조선기자재 ▷정보통신기술(ICT) 등 부산 특화산업을 중심으로 지역 맞춤형 취업(채용) 기회를 제공한다.

올해 행사는 27일 오전 11시 개막식을 시작으로 채용관, 홍보관, 컨설팅관, 체험관, 취업특강·기업설명회, 부대행사, 현장 이벤트 등 다양한 프로그램으로 구성되며, ‘채용관’에는 총 215개 기업이 참여해 현장면접, 채용 상담 등을 진행한다.

주요 산업별로는 ▷호텔·관광, 전시컨벤션, 외식·레저, 기타 서비스 산업의 ‘관광·마이스(MICE)·서비스산업관’ ▷해운·항만 관련 산업 및 조선기자재산업의 ‘해양·항만·조선기자재관’ ▷자동차·기계·금속·식품 등 ‘제조산업관’ ▷소프트웨어 개발, 인공지능(AI) 등 정보통신기술(ICT) 분야 업종의 ‘디지털·정보 기술(IT) 산업관’으로 구성된다.

또 ▷중장년 특화직종 및 우선채용희망기업이 모인 ‘중장년특화관’ ▷전문연구요원제도 지정 업체로 구성한 ‘전문연구요원채용관’ ▷부산시 산하기관, 공공기관·공기업 채용 담당자와 만나볼 수 있는 ‘공공기관 채용상담관’도 함께 구성해 구직자 대상 취업처 발굴 폭을 넓혔다.

이번 행사는 오는 25일까지 부산일자리정보망 누리집을 통한 사전 신청으로 참여할 수 있으며, 현장 접수로도 참여가 가능하다. 사전 신청한 방문자 대상으로는 선착순 이벤트도 준비되어 있다. 행사 관련 상세 내용은 부산일자리정보망 누리집(www.busanjob.net)에서 확인하거나 부산일자리종합센터(☎051-888-6912)로 문의하면 된다.