자동차기자협회, 22일 자율주행 심포지엄 개최 유민상 오토노머스에이투지 상무와 허재호 HL로보틱스 팀장 연사로 나서 “앤드 투 앤드 대세지만 능사는 아냐” 강조

[헤럴드경제(대구)=김성우 기자] 한국이 자율주행 산업에서 ‘기술 쇼’가 아닌 ‘현장 상용화’로 승부를 보려면, 공공성과 안전을 축으로 한 단계적 모델, 이른바 ‘K-자율주행 상용화 모델’을 구축해야 한다는 제언이 나왔다. 인프라·데이터·보험·제도까지 촘촘히 잇는 ‘수요 창출형’ 정책이 병행돼야 한다는 주문도 이어졌다.

한국자동차기자협회(KAJA, 회장 최대열)는 지능형자동차부품진흥원(KIAPI, 원장 서재형)과 공동으로 22일 대구 엑스코(EXCO)에서 ‘자율주행 서비스의 미래와 현실’을 주제로 심포지엄을 열었다. 행사는 22~25일 열리는 ‘2025 대한민국 미래모빌리티엑스포(DIFA)’ 첫 날 공식 프로그램이다. 현장에서는 주제발표와 패널 토론, 질의응답 순으로 진행됐다.

우선 발표자들은 로보틱스가 현재 현장에서 적용되는 방식을 탐구하고, 여기에 대한 정책적인 제언을 하는 방식으로 진행됐다.

자율주행 기술기업인 오토노머스에이투지(A2Z)의 유민상 상무는 “주행 전 과정을 하나의 신경망이 학습하는 ‘엔드투엔드(End-to-End)’가 글로벌 대세로 부상했지만, 막대한 데이터·GPU 자본과 법·기술 해석 난제가 따른다”며 “한국은 공공형 자율주행 서비스로 사회적 신뢰와 제도적 안전성을 쌓아온 만큼, 버스 중심의 룰-베이스를 바탕으로 딥러닝을 단계적으로 접목하는 ‘하이브리드’ 경로를 통해 로보택시로 확장하는 ‘K-상용화 모델’을 만들어야 한다”고 말했다.

그는 “국내는 대중교통 연계, 역세권 셔틀, 산업단지·과학관 연계 등 ‘실수요’가 분명하다. 제도 정비만으로는 시장이 열리지 않는다. 정부의 수요 창출 정책이 병행돼야 글로벌 경쟁에서 버틸 수 있다”고 강조했다.

우리에게 ‘파키’로 잘 알려진 로보틱스 기업 HL로보틱스 허재호 팀장도 “자율주행 주차로봇은 ‘주차 편의’가 아니라 도시 공간 효율, 이동 편의, 안전을 동시에 높이는 ‘신 모빌리티 인프라’”라며 “실내·실외 자율주행을 결합해 주차장 운영 방식을 근본적으로 바꾸고, 스마트시티와 연계한 통합 주차 생태계를 만들 것”이라고 밝혔다.

그는 “현행 주차구획 규정 때문에 경차 3대를 넣을 수 있는 공간도 ‘두 면=2대’로 제한되는 등 기술 발전을 제도가 따라오지 못하는 영역이 있다”며 “사람 안전은 엄격히 보장하되 공간·운영 효율을 뒷받침할 유연한 제도 설계가 필요하다”고 덧붙였다.

이어서 장정아 아주대 교수가 좌장을 맡은 패널 토론에서는 자율주행 등 미래 기술 분야에서의 다양한 정책적 필요성들이 덧붙여졌다. 패널로는 유민상 상무, 허재호 팀장과 더불어 이성훈 국토교통부 자율주행정책과 서기관, 김제석 퓨처드라이브 대표, 오종훈 한국자동차기자협회 고문(오토다이어리 대표)이 참여했다.

이성훈 서기관은 “자율주행차를 주차단속·도로순찰·청소 등 ‘8대 공공서비스’에 활용해 공공부문이 초기 수요를 만든다는 것이 계획”이라며 “구간 지정 중심의 ‘시범운행지구(현재 40여 곳)’를 넘어 ‘도시 단위 실증’ 방안을 검토 중이며, 조만간 발표할 계획”이라고 말했다.

보험·책임과 관련해선 “현재는 임시운행 특약으로 선보상 후구상 체계를 운영 중이고, 상용화 단계에 맞춘 전용 보험상품과 사고조사위원회 절차를 정교화하겠다”고 설명했다.

김제석 대표는 “글로벌 빅테크가 수만~십만 장 단위 GPU를 학습에 투입하는 반면 국내는 ‘수천 장 수준’으로 격차가 크다”라면서 “데이터·GPU 인프라에 대한 정책적 뒷받침이 필요하다”고 제언했다.

오종훈 고문은 “소비자 관점에서 가장 큰 질문은 ‘언제 체감하나’인 것”이라며 “지도 의존도, 차선변경 기능 등 국내 서비스 현실화 사례를 더 투명하게 알릴 필요가 있다”고 했다.

한편 한국자동차기자협회는 2010년 설립 이후 자동차 산업 발전을 위한 언론 역할 강화와 올바른 자동차 문화 정착, 기자 역량 제고를 목표로 심포지엄·세미나·테크투어·자동차인의 밤 등 다양한 프로그램을 운영하고 있으며, 매년 ‘올해의 차(K-COTY)’를 선정·발표하고 있다.