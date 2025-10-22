[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 22일 황룡사역사문화관에서 ‘Golden Silla – XR버스’ 오픈 세리머니 및 시승식을 열고 APEC 정상회의 개최를 기념한 미래형 이동식 관광콘텐츠의 공식 출범을 알렸다.

‘Golden Silla – XR버스’는 달리는 버스 안에서 VR처럼 고대 신라의 모습을 직접 체험할 수 있는 신개념 관광버스다.

차량 내부에 확장현실(XR) 기술을 적용해 창밖 풍경과 영상을 실시간으로 연동하며, 황룡사·첨성대·경주월성 등 유적지가 눈앞에서 되살아나는 듯한 생생한 장면을 보여준다.

탑승객은 마치 타임머신을 타고 1400년 전 신라로 여행하는 듯한 몰입형 체험을 즐길 수 있다.

이번 사업은 경주시와 경상북도가 공동 주최하고 (재)경주스마트미디어센터가 주관했으며, 한국수력원자력(주)의 기부금 5억 원을 포함해 20억 원의 사업비를 투입했다.

이날 열린 시승식에는 주낙영 경주시장과 이철우 경북지사, 김장주 (재)경주스마트미디어센터장 등이 참석했다.

참석자들은 황룡사역사문화관을 출발해 월정교·첨성대·황룡사 일원을 돌며 XR버스를 체험했다.

‘Golden Silla–XR버스’는 오는 24일부터 다음달 2일까지 APEC 정상회의 참석자들에게 우선 공개하며 다음달 3일부터는 일반 관광객에게도 개방된다.

일반 이용객은 ‘경주로ON’ 사이트를 통해 사전 예약 후 탑승할 수 있다.

주낙영 경주시장은 “XR버스는 경주의 풍부한 문화유산에 첨단 ICT 기술을 결합해 관광의 새로운 형태를 제시한 프로젝트로 ‘미래형 문화도시 경주’의 위상을 각인시키겠다”고 말했다.