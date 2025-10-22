“AI컴퓨팅센터 유치 실패, 민주당은 뭐했나”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치가 무산된 데 대해 국민의힘 광주시당이 더불어민주당과 광주시를 강하게 비판했다.

국민의힘 광주시당은 22일 논평을 내고 “이재명 대통령은 대선 당시 광주시민과 약속한 국가AI컴퓨팅센터 광주 설립 공약을 즉시 이행하라”고 촉구했다.

광주시는 국가AI컴퓨팅센터 유치를 위해 오랜 기간 준비해 왔지만, 사업을 주관하는 삼성SDS 컨소시엄이 전남 해남을 최종 후보지로 선택하면서 공모 참여 기회조차 얻지 못했다.

국민의힘은 “광주·전남의 중복된 AI사업으로 인해 전력과 지원 등 기업 측면의 경쟁력이 약화된 것은 예견된 일이었다”며 “광주시가 왜 응모조차 하지 못했는지, 정부나 삼성SDS와의 정보 공유는 제대로 이뤄졌는지 철저히 따져야 한다”고 지적했다.

특히 지역 정치권의 책임론도 거세게 제기했다.

국민의힘 광주시당은 “광주의 민주당 국회의원들과 시의원들은 지역 일자리와 미래 먹거리가 사라지는 상황에서도 내란몰이식 정쟁에만 몰두했다”며 “광주시민이 뽑아준 정치인들이 지역 발전에는 손을 놓은 채 기득권에 안주하고 있다”고 비판했다.

광주시당은 “광주의 미래 산업이 좌초되는 상황에서도 침묵만 하는 정치인들은 깊이 반성해야 한다”며 “일할 의지가 없다면 자리에서 내려오는 것이 시민에 대한 최소한의 도리”라고 강조했다.