22일 대구 엑스코 FIX2025 현장서 “K-자율주행 상용화 모델 구축해야” 강조 오토노머스에이투지·HL로보틱스 한자리에

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국자동차기자협회(KAJA, 회장 최대열)는 지능형자동차부품진흥원(KIAPI, 원장 서재형)과 공동으로 22일 대구 엑스코(EXCO)에서 ‘자율주행 서비스의 미래와 현실’을 주제로 심포지엄을 개최했다.

이번 심포지엄은 22일부터 25일까지 대구 엑스코에서 나흘간 열리는 ‘2025 대한민국 미래모빌리티엑스포(DIFA)’ 첫날 주요 프로그램으로 마련됐다.

현장에는 자율주행 서비스의 기술적 진화와 상용화 전략을 집중적으로 다루며, 업계와 학계, 정부 관계자 등 100여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.

심포지엄은 주제 발표와 패널 토론, 질의응답 순으로 진행됐다. 첫 번째 발제는 유민상 오토노머스에이투지 상무가 맡아 ‘로보셔틀에서 로보택시로: 자율주행의 현실적 상용화 전략’을 발표했다. 유 상무는 “자율주행 분야에서는 인공지능이 주행 전 과정을 학습하는 ‘엔드투엔드(End-to-End)’ 방식이 새로운 패러다임으로 부상하고 있다”며 “미국과 중국이 막대한 자본과 데이터를 기반으로 상용화를 추진 중이지만, 한국은 공공형 자율주행 서비스 중심으로 사회적 신뢰와 제도적 안전성을 중시하고 있다”고 말했다.

이어서 “엔드투엔드 방식은 발전 가능성이 크지만, 법적·기술적 해석의 어려움과 막대한 자원이 필요한 만큼 현실적인 한계도 존재한다”며 “한국은 기술 경쟁보다는 공공성과 안전을 기반으로 한 단계적 ‘K-자율주행 상용화 모델’을 구축해야 한다”고 강조했다.

두 번째 발표를 진행한 허재호 HL로보틱스 팀장은 ‘자율주행 주차로봇과 스마트 주차장’을 주제로 발표하며 “자율주행 주차로봇은 단순한 기술 혁신을 넘어, 도시 공간의 효율성과 이동 편의성을 동시에 높이는 새로운 모빌리티 인프라”라고 설명했다. 그는 “주차 공간 부족, 교통 혼잡, 보행자 안전 문제를 해결하는 핵심 수단으로 자율주행 주차로봇이 주목받고 있다”며 “HL로보틱스는 실내외 자율주행 기술을 통해 주차장 운영 방식을 근본적으로 혁신하고 있으며, 향후 스마트시티와 연계된 통합 주차 생태계를 만들어갈 것”이라고 밝혔다.

이어진 패널 토론은 장정아 아주대학교 교수가 좌장을 맡았으며, 두 명의 발제자와 더불어 이성훈 국토교통부 자율주행정책과 서기관, 김제석 퓨처드라이브 대표, 오종훈 한국자동차기자협회 고문(오토다이어리 대표)이 동석했다. 패널들은 자율주행 산업의 현황과 제도적 과제, 그리고 서비스 상용화를 위한 법·제도적 지원 방향 등을 폭넓게 논의했다.

참석자들은 자율주행차의 기술 완성도보다 더 중요한 것은 국민의 신뢰와 제도적 기반이라고 입을 모았다. 장정아 교수는 “완전 자율주행 시대를 맞이하기 위해선 안전 검증 체계와 사회적 수용성을 동시에 강화해야 한다”며 “산업계뿐 아니라 정부, 지자체, 시민이 함께 참여하는 개방형 협력 모델이 필요하다”고 말했다.

한편, 한국자동차기자협회는 국내 주요 신문, 방송, 통신사, 온라인 매체 및 자동차 전문지 등 59개 매체를 회원사로 두고 있으며, 200여 명의 기자가 활동하고 있다. 협회는 2010년 설립 이후 자동차 산업 발전에 기여하는 언론의 창달과 올바른 자동차 문화 정착, 기자 역량 향상 및 회원 상호 교류 증진을 목표로 다양한 활동을 이어오고 있다.

또한 매년 대한민국 최고의 자동차를 선정하는 ‘올해의 차(K-COTY)’ 시상식을 주관하고, 산업 현안을 다루는 심포지엄과 세미나, 테크 투어, 자동차인의 밤 등 다양한 행사를 개최하고 있다. 이번 심포지엄 역시 산업 현장과 정책, 언론이 함께 미래 모빌리티 산업의 방향성을 모색하는 자리로 의미를 더했다.