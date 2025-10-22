“국민생명·재산보호 최선…예방·초동대응·대피체계·훈련 중요” “李대통령, 軍헬기 조기투입 시스템 구축 강조 ‘물 투하 훈련 필요’ 당부”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 22일 “정부는 산불로부터 국민의 생명과 재산을 보호하는 데 한 치의 소홀함도 없도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

김 총리는 이날 충남 공주시에서 진행된 ‘산불진화 통합훈련’을 참관한 뒤 “(헬기가) 산불 진화로 그을린 것을 보면서 산림청 진화 대원들이 험한 현장에서 국민 안전을 지키기 위해 얼마나 애썼는지 절감했다”며 이같이 밝혔다.

김 총리는 훈련에 앞선 인사말에선 “올봄 산불에서 볼 수 있듯이 그 양상이 ‘초고속’, ‘초대형’으로 변화하고 있다”며 “더는 한두 부처나 지자체가 이전의 방식으로 대응해서는 산불로부터 국민의 안전을 지켜낼 수 없다”고 지적했다.

그러면서 “(산불 대응) 패러다임을 바꿔야 한다”며 “(이것이) 대통령께서 취임 직후부터 군 헬기 조기 투입 등 즉각적인 범부처 산불 진화 시스템 구축을 강조한 이유”라고 설명했다.

김 총리는 또 철저한 산불 예방과 가용 자원을 총동원한 초동 대응, 철저한 주민 대피체계 준비, 실전과 같은 훈련의 중요성을 강조했다.

그는 이 자리에서 이재명 대통령이 전날 국무회의 뒤 ‘군 헬기의 물 투하 등에 훈련이 필요하다’며 잘 챙겨 봐 달라는 당부를 했다고 전하기도 했다.

이날 훈련은 공주 산림·소방 등 산불 대응 분야 기관에서 250여명이 참여했다.

김 총리는 훈련에 앞서 산불진화차량·기상관측차·드론 등 관련 장비를 살펴보며 운용 현황을 꼼꼼히 물었다. 이어 진화 대원들이 헬기에서 하강(레펠)해 지상 진화에 투입되는 초기 대응부터 소방헬기의 물 투하, 주민 대피, 방화선 구축 등 30분가량 진행된 단계별 대응 훈련을 지켜봤다.