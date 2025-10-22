하남 보바스병원 어린이재활센터

[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드가 하남 보바스병원 어린이재활센터의 취약계층 환아 치료비로 쓰일 기부금 3000만원을 전달했다.

이번 기부금은 롯데월드가 네이버 해피빈과 함께 진행한 고객 참여형 기부 캠페인 ‘굿 메모리즈’ 및 캠페인과 연계해 열린 해피빈 기부 모금함을 통해 조성되었다.

7월 14일(월)부터 9월 14일(일)까지 진행된 ‘굿 메모리즈’는 롯데월드 전국 5개 사업장(어드벤처, 어드벤처 부산, 아쿠아리움, 서울스카이, 롯데워터파크 김해)을 방문한 고객이 네이버 플레이스에 추억을 담은 리뷰를 남기면 기부금이 적립되는 캠페인이다. 누구나 쉽게 참여 가능해 총 누적 리뷰 약 1만 건을 달성하며 1000만원의 기부금이 조성되었다.

‘굿 메모리즈’ 캠페인과 연계해 열린 해피빈 모금함에도 네티즌들의 자발적인 기부가 이어졌다. 모금은 지난 7월 7일(월)부터 9월 14일(일)까지 진행되었으며, 약 5000건의 기부가 이루어져 2000만원이 모금되었다.

기부에 참여한 네티즌들은 “작은 응원이 큰 희망이 되길 바란다”, “아이들이 치료를 잘 받아 건강하고 행복해지기를 기원한다”며 응원의 댓글을 남기기도 했다. 이번 기부금 전액은 서울 사회복지공동모금회를 통해 전달될 예정이다.

이번 전달식에는 권오상 롯데월드 대표이사, 김천주 롯데의료재단 이사장, 윤연중 하남 보바스병원 병원장 등 주요 관계자들이 참석했다.

롯데월드는 소아암 어린이들과 임직원이 함께 꿈의 무대를 꾸미는 ‘드림스테이지’, 청소년 진로직업체험 프로그램 ‘드림 잡’ 등 테마파크 업의 특성을 살린 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다. 롯데월드는 앞으로도 사회 공동체를 향한 따뜻한 나눔을 지속할 계획이다.