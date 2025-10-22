“미국 비자 발급·입국 원활화 기여하는 방향” “차기 회의서 진행상황 계속 점검”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 한-미 상용방문 및 비자 워킹그룹이 2차 회의를 열고 주한미국대사관 내 ‘한국 투자·방문 전담팀(KITT)을 본격적으로 운영해나가기로 했다.

외교부는 한미 양국 정부대표단이 ‘한-미 상용방문 및 비자 워킹그룹’ 2차 협의를 화상으로 진행했다고 22일 밝혔다.

양측은 주한미국대사관 내 우리 대미 투자기업을 위한 ‘한국 투자 및 방문 전담팀(Korean Investment and Travel Task Force, 약칭 KITT)’ 운영 방식에 대해 협의하고, 미국 비자 발급 및 미국 입국 원활화에 기여하는 방향으로 이를 운영해 나가기로 했다.

양측은 또한 한국기업의 대미투자에 따른 공장 설립을 위해 상용 및 고용 기반 비자를 활용한 방문이 긴요하다는데 인식을 같이했다.

이에 따라 적법한 비자 소지자의 방문이 원활하게 이루어질 수 있도록 실질적으로 지원하는 방안을 적극 모색해 나가기로 했다.

양측은 팩트시트 및 한미 당국간 협력을 포함해 지난 1차 회의시 합의되었던 사항들의 이행 현황을 점검했다.

아울러, 양측은 미국 입국 및 비자발급 관련 우리 기업의 수요 및 애로사항을 고려한 협력 강화 및 추가 조치 필요성에 공감하고, 이를 위한 다양한 방안에 대해 의견을 교환했다.

이날 회의는 우리 측에서 정기홍 재외국민 보호 및 영사담당 정부대표를 수석대표로 하고 산업통상부와 중소벤처기업부가 참여했다. 미국 측에선 조나단 프리츠 동아태국 선임부차관보가 수석대표를 맡았고, 국토안보부가 참여했다.

외교부는 “양측은 향후 차기 회의에서 진행 상황을 계속 점검해 나가기로 했다”고 전했다.