[헤럴드경제=장연주 기자] 교수의 골프대회 준비나 칠순잔치 현수막 제작 등 ‘갑질’ 피해를 호소한 전남대 대학원생이 올 7월 기숙사에서 사망한 사건과 관련, 전남대학교에 대한 질타와 대책 마련을 요구하는 목소리가 국정감사장에서 이어졌다. 전남대는 갑질 대상으로 지목된 관련 교수 2명을 업무 배제했으며, 이달 말까지 진상조사를 마무리하고 연말까지 징계 절차를 끝내기로 했다.

22일 전북대에서 열린 국회 교육위원회의 전남대에 대한 국정감사에서 더불어민주당 진선미(서울 강동구갑) 의원은 “해당 대학원생의 휴대전화 문자메시지를 보면 인건비 회수, 학생 계좌 관리, 부당한 업무지시에 현실감조차 느껴지지 않는다”며 “나중에 문제가 될 수 있는 일들은 교수가 대학원생에게 떠넘기기까지 했다”고 주장했다.

진 의원은 “교수 배우자 명의로 만든 페이퍼 컴퍼니 일도 대학원생에게 시켰다”며 “다시는 이런 일들이 발생하지 않도록 강력한 조사·징계와 재발 방지 대책이 필요하다”고 강조했다.

민주당 김준혁(경기 수원시정) 의원도 “숨진 대학원생의 메모에는 4개나 되는 연구과제 행정 처리를 떠맡았고, 교수 골프대회 준비와 칠순 잔치 현수막 제작 같은 사적 업무까지 감당했다고 적혀 있다”며 “대학원생을 값싼 노동력이나 교수 개인 비서로 취급하는 문화를 근절시켜야 한다”고 질타했다.

답변에 나선 이근배 전남대 총장은 이달 말까지 조사를 조속히 마무리하고 징계에 착수하겠다고 밝혔다.

이 총장은 “우리 대학은 갑질뿐만 아니라 성 비위·음주운전 등에 대한 징계 수위가 매우 높다”며 “해당 사안을 자세히 들여다보고 있으며 이달 말까지 진상조사를 종결하고 징계도 연말까지 조속히 마무리하겠다”고 말했다.

한편, 해당 대학원생은 지난 7월 13일 전남대 기숙사에서 숨진 채 발견됐다.

뒤늦게 발견된 유서에는 연구실 소속 교수 2명으로부터 갑질을 당했고, 가중된 업무로 힘들었다는 내용 등이 담겼다.

관련 교수 2명은 현재 업무에서 배제돼 경찰 조사를 받고 있으며 이 중 1명은 입건됐고 다른 1명은 혐의점에 대해 조사를 받고 있다.

전남대는 조만간 제출될 진상조사위원회의 보고서를 토대로 인권센터와 감사센터의 감사 착수 여부와 징계 여부·수위 등을 결정할 방침이다.