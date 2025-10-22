진해신항 중심 글로벌 거점항만 구상… “정책 반영·사업화 속도낸다”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 북극항로 시대를 대비한 신항만 발전 구상을 본격화하고 있다. 정부 국정과제에 북극항로 개발이 포함되면서 경남이 진해신항을 중심으로 글로벌 거점항만으로 도약하기 위한 전략 마련에 나선 것이다.

경남도는 22일 오후 도청 도정회의실에서 ‘경상남도 신항만발전협의회’를 열고 북극항로 대응과 신항만 주요 현안을 집중 논의했다.

이번 회의는 지난해 8월 제정된 ‘경상남도 신항만발전협의회 설치 및 운영 조례’에 따라 구성된 협의회의 정례회의로, 행정부지사가 위원장을 맡고 부산진해경제자유구역청, 부산항만공사, 경남연구원 등 항만물류 분야 기관장과 기업대표, 전문가 등 15명이 참석했다. 협의회는 신항만과 배후단지, 항만물류산업 발전에 관한 자문과 정책 협업 기능을 수행하고 있다.

이날 회의는 경남연구원의 ‘북극항로에 대응한 진해신항의 준비’ 발표로 시작됐다. 해양수산부 산하 공공기관 집적화 및 지원시설 확충을 통한 글로벌 스마트 거점항만 조성과 정주, 첨단 산업이 공존하는 항만배후도시 건설, 스마트항만물류 인재양성 등 주요 중점과제가 보고됐다.

경남도는 “북극항로가 새로운 해상물류 루트로 주목받는 만큼 경남이 주도적으로 준비해야 할 역할과 산업 연계 방안을 논의했다”며 “이번 협의회는 단순 회의가 아니라 향후 경남 항만정책의 방향성을 정립하는 중요한 자리”라고 설명했다.

참석자들은 진해신항의 북극항로 거점항만화 전략과 지역발전 연계 방안, 글로벌 항만배후단지 조성사업의 구체화 방향을 폭넓게 논의했다. 도는 이날 제시된 자문 내용을 면밀히 검토해 해양수산부 등 중앙부처 정책에 반영을 건의하고, 유관기관과 후속 협의를 이어갈 계획이다.

박성준 경남도 교통건설국장은 “신항만발전협의회는 지난 2년간 신항만 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 자문하고 협력해왔다”며 “앞으로도 발전적 정책 논의의 장으로서 진해신항이 북극항로의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 힘을 모으겠다”고 밝혔다.