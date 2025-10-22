[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 22일 중소기업인들과 만나 “노란봉투법은 불법을 합법으로, 책임을 특권으로 둔갑시키는 악법 중 악법”이라며 “반드시 보완 입법이 필요하다”고 강조했다.

장 대표는 이날 오후 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중소기업인 간담회에서 “이 법이 시행되면 기업은 미래에 대한 투자가 아니라 불법 파업에 맞서 생존을 위한 투쟁을 해야 한다”며 이같이 말했다.

그는 “우리 당은 사업장 내 불법 점거 전면 금지를 골자로 하는 공정노사법을 발의했다”며 “이번 정기국회에서 반드시 통과시켜 공정한 노사 관계를 정립시켜야 할 것”이라고 강조했다.

장 대표는 “미국과의 관세 협상도 우리 기업이 너무 어려운 상황에 빠지게 만들었다”며 “말뿐인, 포장뿐인 협상이 아니라 실질적으로 국익에 도움이 되는, 구체적인 내용도 국민에게 소상히 밝히는 협상이 돼야 한다”고도 말했다.

아울러 “어려운 통상 환경에서 분투하는 중소기업의 부담을 덜어 드릴 수 있도록 국민의힘이 잘 뒷받침하겠다”며 “중소기업의 땀과 노력이 제대로 보상받도록 만들겠다”고 했다.

이어 “납품 대금 연동제에 에너지를 추가하는 법안을 우리 당이 대표발의해 상임위에서 통과시켰다”며 “중소기업이 제값을 받을 수 있도록 더욱 힘쓰겠다”고 덧붙였다.