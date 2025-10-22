[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 22일 “주캄보디아 대사관은 이재명 대통령이 대사를 임명하지 않아 수장이 부재중에 있는 데다, 한국인 사망 사건의 인지·보고·후속 조치 과정조차 명확히 파악하지 못하고 있다”고 비판했다.

송 원내대표는 이날 페이스북에 이같이 적었다. 국회 외교통일위원인 송 원내대표는 현재 캄보디아 프놈펜 주캄보디아 대한민국 대사관에서 국정감사를 진행하고 있다.

그는 “이역만리 타국에서 우리 국민들이 각종 사건·사고와 범죄로 피해를 입는 충격적인 사례가 계속되고 있다”며 “그러나 오늘 국정감사를 진행하며 느낀 것은 참으로 답답했다”고 했다.

송 원내대표는 “올해에만 330건이 넘는 실종 신고가 접수되었지만, 그중 몇 건이 송환되었는지, 아직 파악되지 않은 사건이 얼마나 되는지조차 제대로 답변하지 못하고 있다”며 “이것은 공직자로서의 기본자세가 아니다”라고 지적했다.

그러면서 “더구나 외국 땅에서 우리 국민이 유일하게 의지할 수 있는 외교 당국이 이런 모습을 보인다는 것은 매우 실망스러운 일”이라고 강조했다.

송 원내대표는 “오늘 국정감사를 통해 우리 대사관이 이러한 상황에 어떻게 대응하고 있는지, 해외 주재 공관의 자국민 보호 체계에 어떤 문제가 있는지 철저히 점검하고 바로잡겠다”고 했다.