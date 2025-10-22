국가정보원 22일 국회 정보위 현안보고 “韓대학생 살해 주범은 강남 학원가 마약사건 총책 공범”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 국가정보원은 22일 캄보디아 스캠(연애 빙자 사기) 범죄에 가담한 한국인이 1000~2000명으로 추산된다고 밝혔다.

정보위 여당 간사인 박선원 더불어민주당 의원은 이날 국회에서 열린 정보위 현안보고에서 국정원이 이같이 보고했다고 전했다. 그는 “(국정원은) 현재 범죄조직은 과거 카지노 등의 자금세탁에 머무르다가 코로나 사태 이후 국경이 폐쇄돼 중국을 비롯해 여러 다국적 범죄조직이 캄보디아에 침투해 스캠범죄로 수법이 진화했다고 보고했다”고 말했다.

박 의원은 “(국정원에 따르면) 스캠 범죄단지는 프놈펜과 시아누크빌을 포함해 총 50여 곳이며 여기에 가담한 범죄종사자는 약 20만명으로 추산된다”며 “비정부 무장단체, 즉 정부 소속이 아니면서 무기를 소지한 단체가 장악한 지역이 있고 경제특구에 산재해있다”고 설명했다.

그는 “그래서 캄보디아 정부의 단속이 어려움에 있고 국제공조도 상당한 차질이 빚어졌다”며 “이 조직은 지난 2023년 캄보디아 GDP의 절반 수준인 약 225억 달러에 해당하는 범죄수익을 챙길 정도로 비중도 크고 범죄가 만연해있다”고 했다.

박 의원은 “우리 국민 현지 방문 인원과 스캠 (범죄) 단지 한식당 이용 현황으로 볼 때 범죄 가담자는 약 1000~2000명가량으로 추산한다”며 “캄보디아 경찰청은 6~7월 검거된 전체 스캠 피의자 3075명 중 한국인이 57명이라고 하는데, 이후 더 늘어날 수도 있다”고 전했다.

국정원은 한국인 대학생 사망으로 이어진 스캠범죄 주범이 2023년 서울 강남 학원가 마약 사건의 총책이라고도 보고했다. 정보위 야당 간사인 이성권 국민의힘 의원은 “캄보디아에서 검거된 이모씨는 공범으로 확인된다”며 “우리 국민 사망사건 발생 3일째 정보를 입수했고 정보역량을 총동원해 8일 만에 범죄 주범을 확정 후 그 주범을 추적 중”이라고 설명했다.

강남 학원가 마약 사건은 지난 2023년 4월 중국인과 국내 공범 등이 필로폰과 우유를 섞은 이른바 ‘마약음료’를 만들어 ‘집중력 강화 음료’라며 강남 대치동 학원가에서 시음 행사를 열고 미성년자 13명에게 음료를 제공한 뒤 돈을 뜯어내려 한 사건을 말한다.

이 의원은 “캄보디아에 있는 우리 국민에 대해 언론에서는 피해자라는 단어를 많이 사용했지만, 국정원 설명에 의하면 100%는 아니겠지만 범죄자 혹은 피의자로 보는 게 좀 더 정확할 것 같다”며 “대포폰 등을 통해 본인의 금전적 목적을 갖고 (범죄에) 가담한 사람들이 많다는 게 국정원의 설명”이라고 했다.

아울러 박 의원은 “(국정원은) 이재명 대통령이 현재 진행되는 캄보디아 스캠 범죄를 매우 심각하게 여기고 국정원에 특별지시를 내렸다고 보고했다”고도 밝혔다.

그는 “(이 대통령은 국정원에) 발본색원될 때까지, 완전히 해결될 때까지 국정원이 조직의 사활을 걸고 국제범죄, 마약, 인력수출, 사이버범죄, 불법 암호화폐, 스캠범죄를 확실히 해결해 국민의 걱정을 덜어달라고 (지시했다)”고 설명했다.