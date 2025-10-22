10월 20일부터 24일까지 통일 관련 전시, 교육 프로그램 운영

24일 철원 백마고지 탐방하는 ’통일열차‘로 대미 장식

[헤럴드경제(장흥)=김경민기자]장흥군은 20일부터 24일까지 ‘통일 시작의 땅, 정남진 장흥’이란 주제로 ‘2025년 통일주간(統一週間)’을 운영하고 있다고 밝혔다.

통일주간은 남북 교류 선도 지자체로서의 위상을 높이고, 군민들이 통일의 의미를 생활 속에서 공감할 수 있도록 마련된 프로그램이다.

이번 기간 동안에는 통일 관련 각종 전시, 교육, 참여 프로그램이 열린다.

장흥군청 1층 로비와 복도에서는 행사기간 동안 북한 주민들의 생활상과 각 지역의 모습을 담은 통일 사진 전시회를 연다.

20일 정남진 시네마에서 열린 ‘통일 영화 상영회’에는 60여 명의 관객이 참석해 자리를 메웠다.

상영 후 관객들은 “북한 영화가 이렇게 따뜻할 줄 몰랐다. 다른 체제 속에서도 인간의 감정은 같다는 걸 느꼈다” 등 다양한 반응을 보이며 통일에 대한 관심과 공감대를 나눴다.

21일 안양초등학교에서 진행된 ‘한반도 조명 클래스’에서는 학생들이 직접 한반도 모양의 조명을 만들어보며 통일의 상징성을 배웠다.

학생들은 “내가 만든 조명처럼 한반도의 평화가 빛났으면 좋겠다”며 순수한 바람을 전했다.

22일 장흥종합사회복지관에서 청소년 통일교육이 열릴 예정이다.

지역 내 초등학생 20여 명이 참여해 통일놀이 및 체험형 프로그램을 통해 통일의 필요성과 평화의 의미를 자연스럽게 배우는 시간을 가질 계획이다.

23일 관산읍 삼산방조제에서 ‘통일염원 걷기대회’를 개최해 군민 약 350명이 함께 평화의 길을 걸을 예정이다.

통일주간의 대미는 24일에는 철원 백마고지와 노동당사 등을 탐방하는 ‘통일열차’가 장식할 예정이다.

김성 장흥군수는“통일은 먼 미래의 이야기가 아니라 지금 우리가 함께 만들어가야 할 현실”이라며“군민 모두가 한반도의 평화를 염원하는 마음으로 이번 통일주간에 즐겁게 참여하길 바란다”라고 말했다.