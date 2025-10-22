22일 ‘네오(Neo) 부산셰프 프로젝트’ 사업 참가자 발대식 개최

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시는 22일 수영구 미쉐린 셀렉티드레스토랑(파인다이닝) ‘램지’에서 ‘네오(Neo) 부산셰프 프로젝트’ 사업 참가자 발대식을 개최했다고 밝혔다.

올해 시범사업으로 추진되는 ‘네오 부산셰프 프로젝트’는 지역의 대표 셰프들이 자신들의 노하우와 식재료에 담긴 철학을 전수하고, 대학 조리학과 학생들과의 교류·네트워킹을 통해 부산의 미래 미식문화를 선도해 나가고자 기획된 실무 중심의 교육 프로그램이다. 사업명 ‘Neo(네오)’는 ‘새로움’과 ‘혁신’을 상징하며, 부산의 미래 미식문화를 선도할 차세대 셰프를 발굴하고 성장시키겠다는 의지와 비전을 담고 있다.

이날 발대식에서는 ‘네오 부산셰프 프로젝트’에 멘토 셰프로 참여하는 ▷‘램지’ 이규진 총괄셰프 ▷‘르도헤’ 조수환 대표 ▷‘신도마켓/신도랩’ 황창환 대표를 비롯해 영산대학교, 대동대학교, 동의과학대학교의 교수와 조리학과 학생 15명 등이 참여했다.

행사는 사업취지 소개, 프로그램 오리엔테이션, 셰프·학생·대학 간의 미니토크(로컬 식재료 가치, 글로벌 미식 트렌드 등)로 진행됐으며, ‘부산의 맛, 미래를 요리하다’라는 콘셉트로 파인다이닝을 경험하는 과정을 진행한다.

이번 프로젝트는 오는 12월까지 2개월간 운영되며, 참여 학생들은 셰프들의 지도로 코스요리를 기획, 조리, 서비스까지 수행하는 과정을 거치며 최종 성과는 오는 12월15일 ‘부산의 의인들과 함께하는 네오(Neo) 셰프 다이닝’에서 선보일 예정이다.

이날 학생들이 직접 준비한 코스요리를 시민의 안전과 안녕을 위해 헌신한 ‘부산의 의인’들에게 헌정하고, 전문가의 평가와 피드백을 공유하는 특별한 자리가 될 예정이다.

시는 이번 사업의 과정을 영상과 기록으로 담아, 부산 청년 셰프들의 성장 이야기를 시민과 함께 나눌 예정이다. 이를 통해 ‘시민과 함께 성장하는 미식도시 부산’의 브랜드 가치를 높이고, 글로벌 미식도시로의 도약 기반을 공고히 할 계획이다.

조규율 시 시민건강국장은 “이번 사업을 통해 지역 청년 셰프들이 단순한 조리기술을 넘어, 지역 식재료의 철학과 스토리를 이해하고 시민과 공유하는 ‘스토리텔링형 미식인재’로 성장하길 기대한다”며 “이러한 도전적인 시도를 통해 ‘맛으로 기억되는 도시, 부산’이 될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.