“있지 않은 얘기보다 민심 집중해야”

[헤럴드경제=김진 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표가 내년 6·3 지방선거에서 자신의 역할을 묻는 질문에 “너무 먼 얘기”라며 “(지금은) 민심에 집중하는 게 맞다”고 답했다.

한 전 대표는 22일 오전 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’ 인터뷰에서 내년 지방선거와 관련해 “네가 와서 좀 역할을 뭘 해야 되지 않겠냐고 하면 어떤 역할이든지 들어가는가”란 진행자의 질문을 받자 이같이 답변했다.

한 전 대표는 “매번 왜 저만 죽을 자리를 갑니까. 이건 농담이다”라면서 “그건 대단히 정치공학적인 얘기”라고 말했다. 그러면서 “있지 않은 얘기를 미리 가정해서 그렇게 하는 것보다는 민심에 집중하는 게 맞다고 생각한다”며 현재 진행 중인 ‘민심경청로드’에 집중하겠다는 의지를 드러냈다.

한 전 대표는 “민심경청로드를 가서 시민들을 만나면 이런 식의 정치공학을 말씀하시는 분은 단 한 분도 안 계신다”며 “물가 얘기, 관세협정으로 인한 고통, 지금 부동산 얘기 이런 말씀을 한다”고 했다. 그는 “그런데 정치인들이 모이면 너 어디 갈래, 그건 우리끼리들 얘기”라며 “제가 일부러 뭐 그걸 피한다기보다는, 그걸 지금 얘기하는 게 무슨 의미가 있나 싶다”고 선을 그었다.

앞서 경남 거제를 중심으로 민심 청취에 나섰던 한 전 대표는 이날부터 경기 남부를 향할 예정이다.

한 전 대표는 “화성, 성남, 군포, 평택 이런 경기 남부지역에서 가서 한 열흘 정도 지내면서 시민들의 말씀을 경청해 볼 생각”이라고 했다. 이어 “오늘은 그 지역에 계신 신혼부부분들이나 실수요자분들과 같이 부동산을 한번 같이 방문해 볼 것”이라며 “실제 수요자들이 집을 임장하러 갈 때도 혹시 뭐 양해해 주신다면 조용히 한번 같이 길게 얘기를 들어볼 생각”이라고 했다.