3년 임기, 리더십·전문성·도덕성 등 4대 요건 제시

[헤럴드경제=이태형 기자]국민연금공단 임원추천위원회는 22일 차기 이사장 초빙 공고를 내고 앞으로 3년간 조직을 이끌 새 수장 찾기에 나섰다.

공고문에 따르면 이사장의 주요 담당 업무는 가입자 기록 관리, 연금보험료 부과, 급여 결정 및 지급 등 핵심 연금 사업은 물론, 가입자를 위한 자금 대여와 복지시설 운영, 노후 준비 서비스 사업, 연금제도 및 기금운용 관련 조사연구 등 공단의 방대한 업무를 총괄 지휘한다.

공단이 제시한 자격요건은 크게 네 가지다. ▷최고 경영자로서의 리더십과 비전 제시 능력 ▷국민연금 및 사회복지 분야의 풍부한 지식과 경험 ▷조직관리 및 경영 능력 ▷청렴성과 도덕성 등 건전한 윤리의식을 갖춘 인물을 찾는다.

국가공무원법 제33조 등 공공기관 임원 결격사유에 해당하지 않아야 한다.

접수 기간은 11월 5일 수요일 오후 6시까지다. 지원 희망자는 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서 등 관련 서류를 전북 전주시에 있는 공단 본사에 등기우편, 이메일 또는 방문(대리접수 가능) 방식으로 제출하면 된다. 이메일 접수 시 추후 원본 서류를 반드시 제출해야 하며, 우편 접수는 마감 기한 내 도착분에 한한다.

심사는 2단계로 진행된다.

1차 서류심사에서는 제출된 서류를 중심으로 지원자의 전문성과 직위 적합성, 그리고 직무수행 계획이 공단의 비전에 부합하는지 등을 평가한다.

서류심사 합격자를 대상으로 하는 2차 면접 심사에서는 직무 관련 경력의 연계성, 실제 직무 수행 능력, 윤리의식, 그리고 연금제도에 대한 이해도 등을 종합적으로 심사할 예정이다.

최종 후보자는 임추위의 추천과 보건복지부 장관의 제청을 거쳐 대통령이 임명한다.