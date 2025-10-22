한미그룹 지주사 한미사이언스는 미백·주름개선·항산화 효능을 갖춘 기미 케어 특화 다기능성 화장품 ‘프로-캄 멜라 화이트닝 세럼’ 3종(사진)을 출시했다고 22일 밝혔다.

한미사이언스의 더마코스메틱 브랜드 ‘프로-캄(PRO-CALM)’의 이번 신제품은 가정에서도 기미와 색소침착을 간편하게 집중 관리할 수 있게 설계됐다. ‘항산화, 미백, 주름 개선 기능을 갖춘 맞춤형 세럼으로, 총 3가지 라인업으로 구성돼 피부 고민과 타입에 따라 선택·조합이 가능하다.

제품 라인업은 ▷콜라겐 3종 함유로 피부 탄력과 리프팅 개선을 돕는 ‘리프팅 세럼’ ▷세라마이드 5종 함유로 느슨해진 피부밀도 개선과 유해요소방어에 효과적인 ‘퍼밍 세럼’ ▷히알루론산 7종 함유로 수분공급을 통해 피부당김 완화를 돕는 ‘모이스처 세럼’ 등이다.

공통 주요 성분으로 ▷피부를 맑게 하는 ‘알파리포산’ ▷흡수력을 높인 특허 항산화성분 ‘올리오좀 이데베논’ ▷멜라닌 활성억제를 돕는 ‘글루타치온’ ▷미백 특허성분 ‘록샘파이어캘러스 여과물’ ▷식물 유래 저자극 브라이트닝성분 ‘신데렐라 케어 콤플렉스’가 포함됐다.

한미사이언스 관계자는 “기미 케어와 맞춤형 홈케어 루틴을 제안할 것”이라고 말했다. 김상수 기자