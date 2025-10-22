소속 크리에이터 성장 지원

[헤럴드경제=정석준 기자] 삼양라운드스퀘어는 ‘불닭’ 등 브랜드를 홍보하기 위해 북미에서 활동하는 크리에이터와 소통하는 플랫폼 ‘POPOW’(파파우)를 사전 공개한다고 22일 밝혔다.

삼양라운드스퀘어는 파파우를 통해 틱톡이나 유튜브 등에서 활동하는 크리에이터에게 불닭볶음면 시식 등 미션을 제시하고 크리에이터가 미션을 수행하는 영상을 제작하면 콘텐츠 조회수에 따라 보상을 제공한다.

브랜드 홍보 기능 외에도 사회관계망서비스(SNS)에서 유행하는 챌린지 등 미션을 개발해 소속 크리에이터가 성장할 수 있도록 돕는다고 삼양라운드스퀘어는 설명했다.

앞서 진행된 사전 테스트 기간 파파우는 조회수 3000만회 이상, 좋아요 400만회 이상, 댓글 3만건 이상 등을 달성했다.

삼양라운드스퀘어는 “파파우는 디지털 영역에서 신규 성장 동력을 발굴하기 위해 내놓은 첫 성과”라며 “크리에이터 기반의 콘텐츠 소비가 증가하는 흐름에 맞춰 브랜드 경험을 디지털 콘텐츠로 확장하는 전략을 추진하고 있다”고 설명했다.